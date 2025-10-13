La RPD considera que Patrick Kluivert es digno de evaluación después de que la selección nacional no pudo llegar al Mundial

Jacarta – El vicepresidente de la Comisión X de la Fracción RI PKB de la RPD, Lalu Hadrian Irfani, expresó su preocupación por el fracaso Equipo Nacional Indonesia a copa del mundo 2026 después de fallar en la cuarta ronda de clasificación en el estadio King Abdullah Sport City, el domingo 12 de octubre de 2025 temprano en la mañana WIB. Cree que el fracaso debería ser un momento de introspección y evaluación integral.

Lea también: El arte se convierte en otro idioma para expresar apoyo a la selección nacional de Indonesia



Luego Hadrian enfatizó que aunque este fracaso fue desafortunado, los logros de la selección nacional hasta la cuarta ronda habían mostrado mejoras y progresos para el fútbol indonesio. Sin embargo, según él, este logro no debería ser motivo de complacencia.

«Nuestro fracaso en llegar al Mundial es una lección valiosa para preparar mejor al equipo en el futuro. Este es realmente el caso. actuación «Para que nuestra selección nacional llegue a la ronda 4. Por supuesto que debe haber una evaluación futura, tanto de estrategia, de jugadores, de entrenadores», dijo Lalu Hadrian en su declaración, el lunes 13 de octubre de 2025.

Lea también: La honesta confesión de Sumardji sobre la ruptura entre los jugadores de la selección de Indonesia





Entrenador de la selección de Indonesia, Patrick Kluivert

Agregó que la evaluación no debe limitarse a la retórica, sino que debe ser concreta e integral, abarcando aspectos técnicos, gerenciales e institucionales del fútbol nacional.

Lea también: La edad media de los jugadores de la selección de Indonesia en 2030 será superior a los 30 años, ¿estás seguro de que llegarás al Mundial?



Además, Lalu espera que el fracaso de 2026 sea un punto de partida que desencadene mejoras integrales para que la selección nacional de Indonesia tenga una preparación más madura para el Mundial de 2030.

«Ojalá en el futuro nuestros logros sean aún mejores y debemos prepararnos para el Mundial de 2030 a partir de ahora», afirmó el legislador del distrito electoral NTB II.

Sin embargo, Lalu Hadrian también expresó su agradecimiento por el arduo trabajo del PSSI, los jugadores y los entrenadores durante el proceso de clasificación. Según él, cada parte que contribuye debe ser apreciada e invitada a trabajar juntas para lograr mejoras en el futuro.