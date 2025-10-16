La RPD celebra audiencia en el programa viral de Kiai con ex alumnos de Ponpes Lirboyo a Trans7

Jacarta – RPD RI celebró audiencia con el Director Principal Trans7 Atiek Nur Wahyuni, Ministerio de Comunicación y Digital (Komdigi) y la Asociación de Antiguos Alumnos de Pondok Santri internado islámico (Ponpes) Lirboyo hoy.

Lea también: Trans7 golpeada por una tormenta legal, denunciada ante la policía de Metro Jaya por presunta violación de la ley ITE y blasfemia



Esta audiencia se llevó a cabo después de que se considerara que el programa Xpose Uncensored de Trans7 acosaba a los internados islámicos y a los kiai, especialmente al internado islámico Lirboyo.

Mientras tanto, a la RPD RI asistieron el vicepresidente de la RPD RI, Cucun Ahmad Syamsuridjal, el presidente de la fracción del Partido Despertar Nacional (PKB), Jazilul Fawaid, los miembros de la Comisión VIII de la fracción del PKB de la RPD, Maman Imanulhaq, Lalu Hadrian Irfani, Habib Syarief Muhammad y Oleh Soleh.

Lea también: Al visitar PCNU Bandung, Atalia afirma su apoyo al desarrollo de internados islámicos utilizando APBN



El presidente general de la Asociación de Antiguos Alumnos de Jabotabek Santri (Himasal), Agus Salim, dijo que su partido acudió a la RPD para quejarse del contenido del programa Xpose Trans7.

Agus enfatizó que a los estudiantes no se les enseñó a manifestarse. Sin embargo, el contenido de Xpose Trans7 se considera fuera de límites.

Lea también: A pesar de que han perdonado, los ex alumnos y simpatizantes del internado islámico todavía denuncian a Trans7 a la policía porque…



«Mis colegas y yo vinimos aquí a la casa del pueblo para quejarnos de que a los estudiantes del internado islámico en realidad no se les enseñó a manifestarse con el kiai. Pero esto está más allá de los límites, no ordenamos una manifestación, ¿verdad?», dijo Agus durante una reunión en el edificio de la Cámara de Representantes, en el centro de Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.

Dijo que su partido exige justicia para las instituciones educativas de base religiosa, en particular los internados islámicos. Quiere que el Estado asuma la responsabilidad de los internados islámicos.

«Francamente, desde el momento en que empezamos a venir al internado islámico hasta que tuvimos nietos e hijos en el internado islámico, esta es la primera vez que nos encontramos con niveles tan altos de insultos, insultos difamatorios hacia los internados islámicos en Indonesia, especialmente los internados islámicos en Lirboyo», dijo Agus.

Dijo que los internados islámicos tienen un papel importante para el país. Según él, los internados islámicos han enseñado a los niños los modales, los modales y el respeto hacia los padres y profesores.

«Pero ahora la realidad es ¿adónde irá este país si ya no hay internados islámicos?», afirmó.

«Si no hay internados islámicos, no puedo garantizar lo que hará la nación indonesia en el futuro», concluyó Agus.

tvOnenews.com/Syifa Aulia