La RPD analiza el destino del programa de naturalización después de que la selección nacional de Indonesia no pudo llegar a la Copa del Mundo

Jacarta – Selección Nacional de Indonesia tuvo que enterrar su sueño de aparecer en copa del mundo 2026 tras sufrir dos derrotas consecutivas en la cuarta ronda de clasificación para la zona asiática.

En el primer partido, Indonesia fue derrotada por Arabia Saudita por 3-2, mientras que en el segundo partido contra Irak, el equipo de Garuda perdió por 1-0.

Esfuerzo PSSI llevar a la selección nacional de Indonesia a competir en la Copa del Mundo mediante la creación de un programa naturalización no parece ser suficiente.

Se registró que decenas de jugadores de la diáspora recibieron el estatus de ciudadanos indonesios (WNI) para fortalecer la selección nacional de Indonesia. Desde la primera hasta la cuarta jornada han llenado la plantilla de Garuda.

Sin embargo, la política de naturalización no logró que la selección nacional jugara el Mundial. Aunque pasar a la cuarta ronda es el mejor resultado jamás logrado por la selección nacional de Indonesia.

Lea también: La selección de Indonesia no logra llegar al Mundial después de ser rechazada por Arabia Saudita e Irak, la RPD convocará a Erick Thohir





Ilustración del jugador naturalizado

¿Debería continuar el programa de naturalización?

El fracaso de Indonesia decepcionó al pueblo. Esperan que la selección nacional pueda competir en el campeonato mundial. Sin embargo, los resultados dicen lo contrario.

Además del público, este fracaso también recibió la atención de la Comisión X. RPD RI que supervisa varios campos, uno de los cuales es el deporte.

Vicepresidente de la Comisión

También pidió que haya una evaluación para mejorar la Selección Nacional de Indonesia para mejorarla.

«Esto es realmente un logro para nuestra selección nacional que pudo llegar a la cuarta ronda. Por supuesto, debe haber una evaluación futura, tanto de la estrategia como de los jugadores y de los entrenadores», dijo a los periodistas, citado el martes 14 de octubre de 2025.

«La evaluación no debe limitarse a la retórica, sino que debe ser concreta y completa, abarcando los aspectos técnicos, de gestión e institucionales del fútbol nacional», continuó.

Entonces Hadrian espera que este fracaso sea el primer paso hacia el próximo Mundial.

«Esperamos que en el futuro nuestros logros sean aún mejores y debemos prepararnos para el Mundial de 2030 a partir de ahora», afirmó.

Por otro lado, Lalu Hadrian respondió cuando se le preguntó si PSSI necesitaba continuar con este programa de naturalización.

Aunque no hizo comentarios claros, dijo que la Comisión X enfatizó que PSSI debería centrarse en el desarrollo de jugadores jóvenes.

«Hacemos hincapié en que PSSI se centra en preparar a nuestros jugadores jóvenes», dijo cuando fue contactado tvOnenews.com.

Además de los jugadores jóvenes, Lalu Hadrian también pidió al PSSI que mejorara la liga. Esta es una manera de mejorar la calidad de los jugadores.

«(Debemos) mejorar nuestras ligas», dijo.