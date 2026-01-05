La RPD advierte al gobierno sobre la volatilidad de los precios del petróleo tras el arresto del presidente venezolano

Jacarta – Miembro de la Comisión I de la RPD RI, TB Hasanuddin dicho arresto presidente de venezuelaNicolás Maduro en una operación militar tiene el potencial de causar agitación geopolítica y fluctuaciones en el mercado. aceite global.

Lea también: Secretario de Estado de EE.UU.: El ataque a Venezuela constituye aplicación de la ley, no invasión



Esto, dijo TB Hasanuddin, se debe a que Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo.

También advirtió al gobierno de Indonesia sobre la posibilidad de un aumento en los precios mundiales del petróleo.

Lea también: La mayor parte del equipo Paspampres del presidente venezolano Maduro muere en ataque estadounidense



«El gobierno indonesio debe ser consciente del impacto de la economía global, especialmente el potencial de aumento de los precios del petróleo, y preparar escenarios de mitigación para mantener la salud fiscal del presupuesto estatal y la estabilidad económica nacional», dijo el lunes 5 de enero de 2026.

Además, TB Hasanuddin evaluó que este incidente también proporcionó una lección estratégica muy importante para Indonesia.

Lea también: TB Hasanuddin: El Ministerio de Asuntos Exteriores debe oponerse a las acciones de Estados Unidos contra el presidente venezolano



«La facilidad con la que las tropas extranjeras arrestaron a un presidente en la capital de su propio país ciertamente no ocurrió sin razón. Esto muestra el colapso del apoyo político público y la baja preparación de la defensa, o incluso una indicación de negligencia por parte de elementos militares en el país», dijo.

Enfatizó que el gobierno de Indonesia debe aprender de la situación venezolana fortaleciendo la confianza pública, la solidez nacional y la preparación de la defensa nacional.

«La soberanía del Estado no sólo se mantiene mediante la fuerza militar, sino también mediante una fuerte legitimidad política ante los ojos de su propio pueblo», subrayó TB Hasanuddin.

Anteriormente, el presidente de EE.UU. Donald Trump afirmó que sus tropas habían lanzado un ataque a gran escala contra Venezuela.

Trump también anunció que Maduro y su esposa habían sido arrestados y sacados de Venezuela.



Presidente de Venezuela Nicolás Maduro

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, dijo que Maduro y su esposa, Cilia Flores, pronto serían juzgados en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Trump también dijo que su partido administraría las refinerías de petróleo de Venezuela después del arresto. Nicolás Maduro en Caracas el sábado 3 de enero de 2026.

Afirmó que Estados Unidos “gobernaría” Venezuela por el momento después de que un ataque militar estadounidense llevara al arresto del presidente Nicolás Maduro. Trump hizo esta declaración en una rueda de prensa, tras la importante operación militar que llevó a cabo Estados Unidos de América en Venezuela el domingo 4 de enero de 2026.

Trump dijo que Estados Unidos gestionaría Venezuela hasta que se lograra una transición de poder segura, ordenada y legítima. También enfatizó que grandes petroleras de Estados Unidos ingresarían a Venezuela para reparar la infraestructura petrolera que, según dijo, estaba dañada e improductiva.