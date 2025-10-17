La RPD acuerda que Shin Tae Yong volverá a entrenar a la selección nacional de Indonesia

Jacarta – Miembro de la Comisión RPD RI Habib Syarief Muhammad admitió que estaba decepcionado con la actuación Patricio Kluivert como entrenador Selección de fútbol de Indonesia.

Destacó que el tema de la selección nacional no es una cuestión personal, sino que atañe al orgullo de la nación. Lamentó el gran capital que el país había gastado, pero no logró llevar a Indonesia al Mundial de 2026.

«Se ha invertido mucho capital, pero los resultados no coinciden con los comparados. Nosotros, la Comisión

El ex entrenador de la selección nacional de Indonesia, Shin Tae-yong

Habib luego estuvo de acuerdo en que el entrenador de Corea del Sur, Shin Tae Yongvolvió a entrenar a la selección nacional de fútbol de Indonesia. Aun así, no le importaba si PSSI Buscando un nuevo entrenador que no sea Shin Tae Yong.

«Tal vez no se limite sólo a Shin Tae Yong. Si hubiera entrenadores más confiables, tal vez podríamos buscar otros», dijo.

«Pero si Shin Tae Yong es la elección temporal, personalmente, no como Comisión X, entonces personalmente estoy de acuerdo», añadió Habib.

Si PSSI trae de vuelta a Shin Tae Yong, le pedirá a PSSI que le dé a Shin Tae Yong libertad para elegir jugadores. En segundo lugar, dale a Shin Tae Yong la oportunidad de ofrecer el patrón deseado.

«Y luego el tercero, darle la oportunidad de decidir quién acompañará a Shin Tae Yong durante el entrenamiento», dijo Habib.

