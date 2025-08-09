La rotación de los Medias Rojas podría obtener una sacudida de Kyle Harrison

Cuando el Medias Rojas de Boston aturdió la liga en junio por comercio de Rafael Devers a San Francisco, Kyle HarrisonEl nombre fue el que hizo que los fanáticos se sintieran al menos un poco esperanzados.

Harrison fue el premio. La perspectiva superior. El tipo de brazo zurdo que podría ser un fabricante de la diferencia. La pregunta nunca fue sobre las cosas, fue si Boston podía desbloquearlo.

Dos meses después, los retornos se ven muy prometedores.

El trabajo de Harrison con Triple-A Worcester cuando llegó por primera vez a fines de junio mostró destellos de dominio pero mezclado con inconsistencia. No es del todo inesperado para la selección de draft de tercera ronda en 2020, que se aclimataba a una nueva organización después de ser cambiado por primera vez en su carrera.

Pero en las últimas semanas Harrison ha acumulado ponches y limitado la puntuación en múltiples aperturas. En 23.1 entradas en sus últimas cinco aperturas, Harrison ha cedido seis carreras, cinco de ellas ganadas, en 21 hits. Mientras que las 15 caminatas permitidas son preocupantes, el jugador de 23 años ha ponchado 26.

Kyle Harrison impresiona a nuevos compañeros de equipo en Triple-A Worcester

El gerente de Worcester, Chad Tracy, dijo que podía ver desde el principio que Harrison tenía algo especial. Incluso en sus momentos difíciles, Harrison mostró su nuevo equipo que podría luchar a través de desafíos.

«Ese es un titular de las Grandes Ligas allí mismo», dijo Tracy.

«Hemos visto destellos, solo tenemos que ser consistentes con eso. Pero ciertamente no hay duda de haberlo visto que el tipo tiene cosas realmente buenas».

Desde que llegó a Worcester, Harrison ha tomado el balón cada quinto día y le ha dado a Woosox el tipo de salidas que ganan juegos. Se le ha mostrado suficiente equilibrio y orden de sus cosas para que el salto a Boston se sienta más como una cuestión de «cuándo» que «si».

Para los Medias Rojas, el momento podría ser perfecto. Garrett Crochet, Brayan Bello y Lucas Giolito han anclado la mitad superior de la rotación, pero el Back End ha sido inquieto. La inconsistencia de Walker Buehler y el debut desigual de Dustin May han dejado brechas, y más allá de ese grupo, la organización carece de una opción de profundidad probada.

Los analistas han señalado a Harrison Como una solución potencial. Su perfil, un zurdo que puede perder a los murciélagos y trabajar a través de una alineación un par de veces, se ajusta exactamente a lo que Boston necesita para estabilizar los puntos cuarto y quinto en la rotación por el estiramiento.

Kyle Harrison podría proporcionar entradas importantes para ayudar al impulso de los playoffs de Boston

Los números avanzados agregan peso al argumento. Como se destaca en El podcast Red Seat RadioEl porcentaje de ponches de Harrison es saludable, con una tasa de olor que sugiere que sus cosas jugarán contra bateadores de grandes ligas, y ha demostrado la capacidad de trabajar de manera eficiente a través de entradas. Las caminatas son una bandera roja, pero dada su habilidad para limitar los éxitos y mantener la pelota en el parque, la compensación podría ser aceptable para un equipo que necesita entradas.

Los resultados de Triple-A nunca garantizan el éxito de las Grandes Ligas, pero la combinación de cosas y resultados de Harrison sugiere que podría manejar un papel limitado en Boston en este momento. Incluso si eso significa que cinco entradas comienzan diseñadas para entregar cosas al bullpen, la actualización sobre las alternativas actuales podría ser significativa.

Los Medias Rojas están en una pelea para asegurar un puesto en la postemporada, y en octubre, la profundidad importa tanto como el poder de las estrellas. Un cuarto iniciador constante podría ayudar a proteger el bullpen, mantener la rotación alineada y reducir la presión sobre los tres primeros. La emergencia de Harrison le da a la oficina principal una opción legítima interna en lugar de tener que recorrer el cable de exención o apoyarse en otro brazo no probado.

La decisión de Boston probablemente se reducirá a si valoran su desarrollo sobre la necesidad inmediata. Pero si el desempeño de Harrison en Worcester es una indicación, el intercambio que lo trajo aquí podría comenzar a pagar antes de lo esperado, y posiblemente cambiar la trayectoria de la temporada 2025.