La ropa de motor de calidad no es solo para el estilo

Yakarta, Viva – Exposición de cascos de motocicletas de Indonesia, VestirExposición de accesorios (Ima) 2025 se llevará a cabo oficialmente por tercera vez en 4-7 Spetember. Este evento presenta una variedad de marcas locales e internacionales conocidas que están listas para satisfacer las necesidades de los automovilistas de dos ruedas.

El gerente de proyectos de Imhax 2025, Hardiyansah, enfatizó que este evento no fue solo una exposición. «Desde la primera vez que estuvimos presentes en 2023, Imhax creció con una misión consistente, que era un barómetro de la tendencia y la innovación de la industria de dos ruedas en Indonesia», dijo, citado Viva Automotive Viernes 22 de agosto de 2025.

Según él, en poco tiempo Imhax logró convertirse en un punto de referencia para exhibiciones de cascos, ropa y accesorios de motocicletas en el país. Este año, están apuntando a transacciones por valor de Rp6 mil millones con varios visitantes de más de 8,000 personas.

«Imhax no es solo una sala de exposición, más que eso queremos fomentar el crecimiento de la industria», dijo Hardiyansah. Agregó que el apoyo de los patrocinadores, como los lubricantes de Idemitsu, y la colaboración con varias marcas fortalecieron la posición de este evento.

En 2025, Imhax presentó 71 marcas, un aumento de 55 marcas del año anterior. Algunos nombres nuevos como Simpson, Relentstar y Tgerhead también animaron la exposición.

Hardiyansah explicó que cada marca tiene su propio programa de promoción. «Hay quienes proporcionan descuentos de hasta el 20 por ciento, algunos proporcionan mercancías gratuitas a la comunidad y a los visitantes generales», explicó.



Conferencia de prensa de Imhax 2025

Además de las exposiciones de productos, Imhax también presenta programas interactivos como Rod2Imhax y Lucky Dip. Los visitantes pueden comprar al mismo tiempo tener la oportunidad de obtener premios atractivos en forma de cascos, chaquetas, para intercomonar.

«Queremos inculcar un mensaje simple, usar ropa y accesorios de calidad no solo es una cuestión de estilo sino también una cuestión de seguridad», dijo Hardiyansah. Según él, la seguridad es la inversión más importante para cada motociclista.

La serie de eventos también fue animada por las actividades de viaje matutino del 6 al 7 de septiembre, que involucró a cientos de motocicletas de varias comunidades. Además, esta exposición se abre gratis al público para que se pueda acceder a cualquiera.

«Creemos que la diversidad de los participantes es la reunión ideal de la reunión de Immax entre los actores de la industria y los consumidores», concluyó Hardiyansah