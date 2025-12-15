La rivalidad entre Barcelona y Real Madrid continúa

España, VIVA – real madrid finalmente volvió a la senda ganadora para seguir al FC Barcelona en lo más alto de la clasificación LaLiga 2025/2026, tras sufrir anteriormente dos derrotas consecutivas ante Celta de Vigo (0-2) y Manchester City (1-2) en el Santiago Bernabéu.

Jugando como visitante en el Estadio Mendizorrotza, el lunes WIB, el Madrid venció al anfitrión Deportivo Alavés por 2-1. Kylian Mbappé abrió el marcador en el minuto 24 para que el Real cerrara la primera parte con el marcador 1-0.

En la segunda mitad, el Alavés empató por mediación de Carlos Vicente en el minuto 68, pero el Madrid finalmente consiguió los tres puntos ocho minutos después gracias al gol de Rodrygo.

Estos tres puntos adicionales mantienen a Mbappé y sus amigos en el segundo lugar con 39 puntos para mantener una diferencia de cuatro puntos con el Barcelona.

El propio Barcelona ganó antes que el Madrid, después de haber luchado por vencer a Osasuna con un marcador de 2-0 gracias a dos goles de Raphinha.

En tercera posición se encuentra el Villarreal con 35 puntos. El Submarino seguramente se mantendrá en la tercera plaza después de no disputar el domingo el partido de la jornada 16 ante el Levante por aviso de mal tiempo.

Completando los cinco primeros, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar con 34 puntos después de vencer al Valencia por 2-1 en casa. El Atlético, cuatro puntos por delante del Espanyol, quinto clasificado, que también ganó en la jornada 16 en casa al Getafe por 1-0.

Mientras tanto, todavía queda un partido de la jornada 16 de la Liga española, entre Rayo Vallecano y Real Betis en el Campo de Fútbol de Vallecas el martes (16/12) a las 03.00 horas. (Hormiga)

Clasificación de LaLiga