La riqueza del magnate de RI pierde cientos de billones, el impacto de la advertencia del MSCI que sacude el mercado de valores

Jacarta – Mercado existencias Indonesia se vio repentinamente bajo una gran presión después de que el proveedor de índices globales MSCI emitió una advertencia sobre la estructura de propiedad y transparencia de las empresas cotizadas en el país. Este sentimiento negativo desencadenó inmediatamente una acción vendedora generalizada en la bolsa de valores y resultó en una enorme reducción de la riqueza de los conglomerados.

Este hecho se ha convertido en una seria preocupación para los actores del mercado internacional porque afecta a la credibilidad de la gobernanza de los emisores indonesios. Si se altera la confianza de los inversores mundiales, el impacto no sólo se producirá en los precios de las acciones, sino también en los flujos de capital extranjero, la volatilidad del mercado e incluso en la posición de Indonesia en el índice bursátil de los países en desarrollo, que es la referencia para los fondos de inversión mundiales.

En total, se registró que la riqueza de los magnates indonesios se había reducido en casi 22 mil millones de dólares estadounidenses, equivalente a alrededor de 345 billones de IDR. Una de las figuras más afectadas fue Prajogo Pangestu. La riqueza de la persona más rica de Indonesia cayó alrededor de 9 mil millones de dólares estadounidenses o aproximadamente 140 billones de IDR después de la caída de las acciones de sus empresas energéticas y mineras.

Actualmente, la riqueza de Prajogo ronda los 31.000 millones de dólares, lo que equivale a unos 485 billones de IDR. Sólo durante el año en curso, la depreciación total ha alcanzado alrededor de 15 mil millones de dólares estadounidenses o alrededor de 235 billones de IDR, lo que demuestra cuán fuerte es la presión del mercado.

Esta acción de venta fue provocada por un informe de MSCI que cuestionaba las regulaciones de información a los accionistas en Indonesia. Se dice que los inversores creen que una estructura de propiedad que no sea transparente puede abrir espacio para prácticas comerciales desleales.

MSCI también pospuso una serie de cambios en el índice previamente anticipados y advirtió sobre posibles consecuencias adicionales si la cuestión no se aborda en mayo. Índice compuesto de precios de acciones (IHSG) respondió fuertemente a este sentimiento, que cerró con una caída de más del 7 por ciento en una sesión de negociación e incluso cayó alrededor del 10 por ciento en la siguiente sesión de negociación.

«Esta suspensión por parte de MSCI es una señal de advertencia», dijo Tareck Horchani de Maybank Securities Singapore, citado por El borde Malasia, Viernes 30 de enero de 2026. «Si los reguladores indonesios pueden mostrar avances, esta situación se calmará rápidamente. De lo contrario, la prima de riesgo seguirá siendo alta», continuó.