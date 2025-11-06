La riqueza de Warren Buffett nunca disminuye, ¿por qué? Este es el secreto

Jacarta – El legendario inversor mundial, Warren Buffett, es famoso por su genio a la hora de comprar acciones. El jefe de Berkshire Hathaway también tiene principios de vida simples pero claros, uno de los cuales es nunca perder dinero.

Lea también: Conozca Hara Hachi Bu, el secreto de una dieta japonesa para bajar de peso que le hará vivir más tiempo



uno de filosofía por lo que Buffett es famoso es regla “Número 1 Nunca pierdas dinero, regla Número 2 Nunca olvides la Regla Número 1”. En resumen, Buffett intenta no reducir su riqueza.

Este principio exige proteger el capital, evitar pérdidas innecesarias y tomar las decisiones correctas para que su dinero funcione para usted, en lugar de desperdiciarlo. Al implementarlo, Buffett mantiene riqueza que alcanzó más de 154 mil millones de dólares estadounidenses o alrededor de Rp. 2.573,5 billones (tipo de cambio estimado de 16.710 rupias por dólar estadounidense) e incluso aumentó sus activos durante décadas a pesar de la agitación económica mundial.

Lea también: La ASEAN tiene nuevas reglas sobre el comercio de bienes, esto se destaca



Curiosamente, detrás de su enorme cartera de inversiones hay un principio simple al que siempre se adhiere: nunca perder dinero. Para Buffett, este principio no consiste en rechazar por completo el riesgo, sino más bien en una estrategia para preservar el capital y evitar pérdidas innecesarias.



Ilustración de dinero Foto : www.freepik.com/free-vector

Lea también: Lista de las 10 personas más ricas de Israel en 2025, la riqueza alcanza los miles de millones de dólares en medio de la guerra



Citado de Tarifa GoBanking El jueves 6 de noviembre de 2025, aquí se explica cómo aplicar las reglas de Buffett que se pueden aplicar en la vida cotidiana para preservar el capital y evitar pérdidas innecesarias.

1. Comprenda el significado más amplio de perder dinero

Para Buffett, perder dinero no se trata sólo de perder en el mercado de valores, sino también de tomar decisiones financieras que erosionan la estabilidad y las oportunidades en el futuro. En un contexto personal, esto podría ser en forma de deuda con intereses altos, cargos por pagos atrasados ​​o ahorros que no crecen porque están erosionados por la inflación.

2. Piense en el presupuesto como defensa

En lugar de limitarse a registrar los gastos, Buffett sitúa el presupuesto como principal escudo para proteger los ingresos. Priorizar las necesidades básicas, como vivienda, alimentación y salud. Luego, reserve un fondo de emergencia como reserva para situaciones inesperadas. Sin estas reservas, eres vulnerable a la deuda y a las crisis financieras.

3. Cuidado con las trampas de valor en el gasto



Ilustración de gastos de ahorro debido a una vida frugal

En el mundo de las inversiones, Buffett evita las acciones que parecen baratas pero que no tienen valor. Esto también se aplica en la vida personal, por ejemplo, cuando te tientan los grandes descuentos o te suscribes a servicios que ya no utilizas. Comprenda que no todo lo que parece “barato” es realmente rentable.