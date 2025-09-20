La riqueza de Ashanty que estaba asombrada, la esposa del Ministro de Finanzas Purbaya resultó ser un ex modelo de revista

Yakarta, Viva – Noticias sobre riqueza Ceniza Aquellos que tienen una herencia de montaña resultaron ser vistos por los internautas. Este artículo también se filmó rápidamente en las filas más populares, especialmente en el canal del espectáculo.

Azizah salsha Aquellos que cierran el camino pacífico para Bigmo y Resbobb tampoco están ganando muchos clics. Sin mencionar el asunto de la esposa del Ministro de Finanzas Purbaya, que resultó ser un ex modelo de revistas. ¿Quieres leer las noticias completas? El siguiente es un resumen de la lista de noticias más popular de los canales. Showbiz viva, En la edición de la redondeo el sábado 20 de septiembre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

No puedo imaginar a Ashanty, hay una herencia en forma de montaña

El nombre Ashanty ha regresado más tarde al centro de atención, no por la música o su vida doméstica con Anang Hermansyah, sino por la historia de la disputa de la tierra que enfrentaba.

La tierra en cuestión está en el área de Cinangka, DePok, con un área de miles de metros. Pero lo que hace que el público sea cada vez más boquiabierto, resulta que la tierra de la herencia de la familia de Ashanty no está solo en DePok, sino también en el área de Cijeruk, Bogor, en forma de tierra de montaña.

Las lágrimas de la madre no desaparecieron Azizah Salsha, Bigmo y Resbobb.

Los esfuerzos pacíficos entre los hermanos Adimas Firdaus alias Resbobb y Muhammad Jannah alias Bigmo con celebridades de Azizah Salsha terminaron sin resultados.

La reunión facilitada por la Policía de Investigación Criminal en el sur de Yakarta, el viernes 19 de septiembre de 2025, no logró encontrar un punto de reunión. El abogado de Azizah enfatizó que su cliente aún decidió continuar este caso en el ámbito de la ley a pesar de que las dos partes reportadas habían transmitido una disculpa.

Klemens Awi, el clot de clo Cierre de la USIA cerrado

El mundo del entretenimiento del país está afligido. Klemens Awi, o familiarmente llamado Celo, Bintang Sitkom Epen Cupen, murió el viernes por la mañana, 19 de septiembre de 2025.

Esta triste noticia se anunció por primera vez a través de la cuenta oficial de Instagram del grupo @epenkah_cupentoh. En la carga, una foto de Celo que sonrió intensamente con un fondo verde, acompañado de una gran escritura «Adiós Kaka Celo».

Cifra HavidaLa esposa del Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi, resultó ser una ex modelo de revista

Portada de la revista Ida Yulidina Foto : Instagram @majalahjadulku

El nombre de Ida Yulidina de repente se convirtió en un foco nacional desde su esposo, Purbaya Yudhi Sadewa, se desempeñó oficialmente como ministro de finanzas de la República de Indonesia en el gabinete rojo y blanco este año. No solo como un funcionario de alto rango, esta mujer de los años 50 resultó tener una experiencia brillante en el mundo del entretenimiento.

¿Quién hubiera pensado, en el pasado fue la portada de una conocida revista que cautivó los corazones de los años 80?

Leer más aquí.