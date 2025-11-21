La revolución de la IA se acerca, ¿está preparada Indonesia?

Jacarta – Hasta el 71 por ciento de los líderes empresariales en Indonesia dijo que nos enfrentamos a demandas cada vez mayores sobre cómo se pueden impulsar más los datos para generar valor para las empresas.

Lea también: Los piratas informáticos toman mil millones de datos de Salesforce



Mencionado en el último informe. fuerza de ventas Estado de los datos y análisisque el acceso limitado a los datos requeridos sigue siendo el factor número uno que impide que las organizaciones en Indonesia se conviertan realmente en empresas basadas en datos o «impulsadas por datos».

Para descubrir estos conocimientos, Salesforce entrevistó a casi 8000 líderes, incluidos 200 en Indonesia, sobre cómo gestionan y habilitan datos y análisis para respaldar la empresa de agencia. La brecha entre las necesidades de datos empresariales y la realidad de los datos que tienen se está convirtiendo cada vez más en un problema en esta era. IA agente En este momento.

Lea también: Salesforce despide a 4.000 empleados, Marc Benioff admite que la IA es más eficiente



Aunque los líderes empresariales están entusiasmados con el uso de la inteligencia artificial (IA) para obtener información y aumentar la productividad, las partes interesadas del lado técnico de la empresa sienten que es urgente implementar nuevos enfoques para los datos y el análisis.

De hecho, el 95 por ciento de los líderes de análisis y datos empresariales dicen que necesitan revisar completamente su estrategia de datos antes de poder implementar con éxito una estrategia de IA.

Lea también: Sus datos pueden ser manipulados por IA, los expertos advierten sobre un nuevo estilo de ciberataque: el envenenamiento de datos



Para cerrar esta brecha, los líderes técnicos de las empresas deben centrarse más en lo básico, es decir, cómo presentar los datos de manera oportuna y rica en contexto, una gobernanza de datos más sólida y el desarrollo de una arquitectura de copia cero que se espera que pueda abrir el acceso a los datos distribuidos que han quedado «atrapados», independientemente de su ubicación.

En el camino hacia la realización del gran concepto de empresas agentes, también necesitan adoptar las últimas soluciones, como el análisis agente, que aporta información confiable directamente al flujo de trabajo. Zero Copy se refiere al uso de datos sin necesidad de moverlos o copiarlos de una base de datos a otra.

Por ejemplo, en lugar de copiar la información del cliente a un nuevo sistema para su análisis, las empresas pueden analizar directamente los datos de la fuente original. Este enfoque ahorra tiempo, reduce costos y reduce riesgos, especialmente cuando las herramientas de inteligencia artificial requieren un acceso a datos más rápido y limpio.