La revista Dreams de Jonathan Majors se estrenará en cines en el Reino Unido

“Revista Sueños”, el violento drama sobre culturismo del director Elijah Bynum que obtuvo elogios de la crítica en Sundance en 2023 solo para verse atrapado en acusaciones de agresión contra su estrella principal. Jonathan Mayoresahora está listo para llegar a los cines del Reino Unido

El lanzamiento se produce a través de una asociación de distribución única entre BUFF Studios, el brazo de distribución del British Urban Film Festival, junto con Celsius Entertainment y Aaryan K. Trivedi. Celsius continúa vendiendo la película en el American Film Market.

El acuerdo marca la continua expansión de BUFF Studios en la distribución luego de los lanzamientos de “No Shade” e “Ireke: Rise of the Maroons”. El estreno en el Reino Unido está previsto para el 5 de diciembre de 2025, y se ha confirmado que Vue Cinemas lanzará la película en varios sitios de Londres, Birmingham, Leeds, Manchester y Nottingham.

“El paso de un festival de cine como BUFF a la distribución con una película de esta calidad representa una innovación importante para el mercado”, dijo Trivedi, quien estrenó “Magazine Dreams” en África a través de su compañía WTHW films (“Kneecap”, “Mapantsula”). «Estamos encantados de haber llegado a este acuerdo y ansiosos por ver cómo colaboraciones como ésta pueden evolucionar el panorama de la distribución internacional».

Emmanuel Anyiam-Osigwe, jefe de distribución teatral global de BUFF Studios, describió la película como un “lanzamiento de declaración” para la compañía.

«Esta asociación con Celsius Entertainment y Aaryan K. Trivedi refleja el compromiso de BUFF de llevar historias audaces y artísticamente valientes al público del Reino Unido», dijo. «Nuestro catálogo representa el siguiente capítulo en la evolución de BUFF: desde la plataforma de festivales hasta la marca de distribución de servicio completo».

Producida por Los Angeles Media Fund y distribuida en Estados Unidos a principios de este año por Briarcliff Entertainment, “Magazine Dreams” sigue a Killian Maddox, un culturista motivado pero con problemas que lucha con su identidad, fama y obsesión. La película se estrenó con gran revuelo luego de su debut en el Festival de Cine de Sundance de 2023, lo que provocó una guerra de ofertas ganada por Searchlight Pictures por una suma de alrededor de siete cifras. Pero la distribuidora abandonó la película en enero de 2024 después de que Majors fuera acusado de violencia doméstica contra su exnovia.

El acuerdo de “Magazine Dreams” en el Reino Unido fue negociado entre Trivedi, Anyiam-Osigwe para BUFF Studios y Celsius Entertainment.