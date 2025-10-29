La revisión especial de los censos electorales en Puducherry comenzará el 4 de noviembre







Revisión Intensiva Especial (SIR) de los padrones electorales en el territorio de la unión de Puducherry, vinculado a las urnas, comenzará el 4 de noviembre y el departamento electoral ha ideado un plan para llevar a cabo este ejercicio, dijo un funcionario, informó la agencia de noticias PTI.

La UT es uno de ellos, incluidos otros estados del sur, Tamil Nadu y Kerala, donde la Comisión Electoral había anunciado recientemente que asumiría el SIR.

Existen planes para llevar a cabo SIR en las cuatro regiones del territorio de la unión: Puducherry, Karaikal, Mahe y Yanam, dijo el director electoral, Puducherry P Jawahar.

Puducherry se postula para SIR junto con otros 11 estados y UT según lo ordenado por el Comisión Electoral de la India, dijo en un comunicado emitido el martes.

Un ejercicio de este tipo se está llevando a cabo en Puducherry después de 24 años para garantizar censos electorales precisos y libres de errores, dijo.

Los Oficiales de Nivel de Cabina (BLO) realizarán visitas puerta a puerta y distribuirán formularios de enumeración previamente completados a todos los electores existentes y recogerán los formularios. Esto es para identificar a los electores que están ausentes en su dirección, a los que fallecieron, a los votantes duplicados y para recolectar nuevos votantes elegibles.

Para garantizar que ningún elector quede fuera, los BLO visitarían los hogares al menos tres veces, dijo el director ejecutivo, informó PTI.

Para nuevos electores (aquellos que tienen más de 18 años el 1 de abril, 1 de julio o el 1 de octubre de 2026) los BLO proporcionarán las solicitudes en el Formulario 6 junto con un formulario de declaración en el formato prescrito durante sus visitas a los hogares.

Jawahar dijo que durante el período previo a la revisión, el departamento electoral también llevaría a cabo una racionalización de los colegios electorales antes del 4 de diciembre de 2025 para que cada colegio electoral no tenga más de 1.200 votantes para facilitar el acceso del público, informó PTI.

El director ejecutivo, los funcionarios electorales de distrito y los funcionarios electorales de distrito celebrarían reuniones frecuentes en las que participarían partidos políticos reconocidos. Oficiales de registro electoral informar a los líderes de los partidos sobre el proceso, la capacitación de los agentes a nivel de cabina y su papel en la asistencia a los votantes. Se alienta a los partidos políticos a nombrar agentes a nivel de cabina para facilitar la enumeración y verificación de votantes a nivel de base, agrega el comunicado.

Los borradores de los padrones electorales se publicarían el 9 de diciembre de este año mientras que las reclamaciones y objeciones podrán presentarse entre el 9 de diciembre y el 8 de enero de 2026. La publicación definitiva de los padrones electorales está prevista para el 7 de febrero.

Para mayor información los ciudadanos pueden comunicarse con sus respectivos oficiales a nivel de stand a través del servicio de reserva de llamadas de la Comisión Electoral en el portal de servicios para votantes ECINET (https://voters.eci.gov.in/) o llame a la línea de ayuda para votantes número 1950, dijo el director ejecutivo.

Las elecciones a la asamblea en Puducherry, gobernada por la NDA, liderada por el AINRC, se realizarán el próximo año.

