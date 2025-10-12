La revisión de la Ley de Petróleo y Gas es considerada un paso estratégico para fortalecer la inversión y la soberanía energética nacional

Jacarta – Plan de revisión de la Ley Número 22 de 2001 sobre El petróleo y el gas de la tierra. (Uu migas) vuelve a ser el centro de atención. Este paso se considera importante para fortalecer la gobernanza del sector energético nacional y al mismo tiempo crear un clima de inversión más seguro y competitivo.

El portavoz del Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM), Dwi Anggia, afirmó que el Gobierno está preparando una serie de avances para responder a las preocupaciones de los inversores sobre la seguridad regulatoria en el sector energético.

«El gobierno está ofreciendo incentivos fiscales más competitivos, incluido el aumento de la participación en los beneficios para los contratistas en las zonas fronterizas», dijo Dwi en una declaración escrita, recibida en Yakarta, el domingo 12 de octubre de 2025.

Según él, la discusión sobre el proyecto de ley de petróleo y gas (RUU) en la RPD es crucial porque se convertirá en la base para una nueva ley en la gestión energética nacional. Destacó la importancia del equilibrio entre los intereses del Estado y el mundo empresarial.

«Las nuevas regulaciones deben brindar seguridad a las inversiones, pero al mismo tiempo mantener la soberanía estatal sobre los recursos de petróleo y gas», subrayó Dwi.

Por otro lado, el gobierno también continúa fortaleciendo la capacidad nacional aumentando el nivel del componente interno (TKDN) en el sector upstream del petróleo y el gas. Según datos de SKK Migas, hasta mediados de 2025 la realización de TKDN en proyectos estratégicos nacionales alcanzó el 58%, muy por encima del objetivo del 18%. Mientras tanto, para los proyectos que no son de PSN, los logros de TKDN alcanzaron el 59% del objetivo del 57%.

Este paso muestra el fuerte compromiso del gobierno para fomentar la independencia de la industria nacional de petróleo y gas y empoderar a los actores empresariales nacionales.

El vicepresidente de la Comisión XII de la RPD RI, Putri Zulkifli Hasan, también destacó la importancia de revisar la Ley de Petróleo y Gas. Según él, esta actualización regulatoria es necesaria para aumentar la competitividad, mejorar el clima de inversión y fortalecer la seguridad energética nacional.

«Se espera que la revisión de la Ley de Petróleo y Gas proporcione regulaciones más adaptables, fomente nuevas inversiones y fortalezca la gestión del petróleo y el gas para que pueda apoyar la economía nacional», dijo Putri después de una visita de trabajo a la provincia de Jambi, el miércoles 1 de octubre de 2025.

Putri también enfatizó el compromiso de la RPD de continuar supervisando la política energética y alentar al sector del petróleo y el gas a seguir siendo un pilar importante en la transición hacia la energía sostenible.

Con regulaciones que sean más adaptables y apoyen la seguridad jurídica, se espera que la revisión de la Ley de Petróleo y Gas pueda atraer nuevas inversiones y fortalecer la soberanía energética de Indonesia en medio de una dinámica global en constante cambio.