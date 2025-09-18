La revisión de la Ley de la Policía Nacional ingresó a Prolegnas, se discutirá este año

Yakarta, Viva -Vrevisión de la ley (ley) sobre la Policía Nacional de la República de Indonesia (Polri) Entrar en la propuesta del Programa de Legislación Nacional (Prolegnas) Prioridad para ser discutido en 2025.

La revisión propuesta de la ley se presentó en la reunión del comité de trabajo de la Agencia de Legislación (Baleg) RPD RI junto con el viceministro de derecho Eddy Hiariaj, que se celebró en el complejo del Parlamento, Yakarta, el jueves.

Mientras tanto Factura Esto se incluye como una propuesta de la Comisión de la Cámara de Representantes III.



Comisión III de la Reunión del Parlamento Indonesio Comisión Conjunta de la Comisión Judicial en el Complejo del Parlamento, Senayan Foto : Antara/Bagus Ahmad Rizaldi

«Sí, hasta ahora, por lo que nuestra ley de poros continúa entrando. Incluso 2025 y 2026», dijo el presidente del parlamento indonesio Baleg Bob Hasan.

En cuanto al borrador de prioridad de prioridad de 2025 que se emitió en el Baleg del Parlamento Indonesio, el proyecto de ley de la Policía Nacional fue una nueva propuesta que se planteó de la lista del proyecto de ley Prolegal a mediano plazo en cambio.

En su presentación, Bob explicó que el proyecto de ley de la Policía Nacional se incluyó en relación con la entrada del proyecto de ley para atrapar activos para ser discutido en el Parlamento de Indonesia.

Según él, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tanto la Policía Nacional como la Oficina del Fiscal, deben estar preparados para llevar a cabo el agarre de activos si el proyecto de ley se aprueba más tarde.

Con la propuesta del Proyecto de Ley de la Policía Nacional, la Comisión III del Parlamento de Indonesia en el restante 2025 completará el Código de Procedimiento Penal, y el Proyecto de Ley de Policía Nacional, así como el Proyecto de Ley de la División de Activos, basado en el borrador de la lista de prioridad de prioridad de 2025 prioridad que emitió el DPR Baleg.

En ese caso, Bob enfatizó que la discusión de varios proyectos de ley debe cumplir con los elementos de una participación pública significativa, e es importante conocer al público. Si el público solo conoce el título, empañará la democracia.



Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VIII Marwan Dasopang en la reunión de Bill Hajj y Umrah Foto : Antara/Bagus Ahmad Rizaldi

Este jueves, el Baleg del Parlamento de Indonesia celebrará una reunión de seguimiento para decidir la lista de Prolegnos, que será una prioridad que se discutirá en 2025 y 2026. (Ant)