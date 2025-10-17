La revisión de ‘Jaja’s African Hair Braiding’ es rica y divertida en Mark Taper

¿Si alguna vez una obra pareciera hecha a medida, trenzada a medida? — para el Foro de Mark Taper etapa, al menos en la década de 2020, es el “trenzado de cabello africano de Jaja”. El más íntimo de los tres teatros del Music Center en el centro de Los Ángeles está cumpliendo claramente su mandato de hacer una programación que represente una gama más amplia de culturas, pero con 739 asientos, el Taper no es tan pequeño como para permitirse el lujo de saltarse el mandato de entretener a la audiencia del teatro tradicional. Qué dulce es, entonces, ser testigo de cuán deliciosamente “Jaja” llena ese punto ideal donde chocan la especificidad cultural y el innegable atractivo general. Se siente bien escuchar la risa de las mujeres negras durante algunas de las primeras escenas, ante referencias que solo alguien que ha estado en un salón de trenzas probablemente entenderá. Se siente aún mejor cuando todo el público se ha unido, como lo hacen rápidamente y en voz alta, ya que no se requiere conocimiento previo de las trenzas ni de los giros apasionados. Es el tipo de espectáculo que casi cualquiera que entre encontrará cautivador, con o sin cita previa.

Dramaturgo Jocelyn BiohLa comedia dramática comienza con dos de sus personajes, Marie (Jordan Rice), la hija de 18 años del propietario de la tienda, y Miriam (Bisserat Tseggai), una empleada de Sierra Leona un poco mayor, abriendo la puerta de su salón de Harlem. Incluso antes de que los demás clientes habituales de la tienda se unan a ellos para completar el conjunto, es posible que inmediatamente estés pensando: ¿Por qué no hay un premio Tony al mejor cabello? Oh, espera, lo hay, o al menos lo hubo, por una vez, ya que la versión de Broadway de esta obra ganó un Tony “especial” en 2024 por el diseño de cabello y peluca. Afortunadamente, “Jaja” tiene aún más a su favor que un atractivo visual folicular, como se ve en las otras categorías en las que la producción de Nueva York obtuvo nominaciones al Tony, incluyendo mejor obra y mejor dirección (y una victoria por diseño de vestuario). Lo que tenía a su favor en la producción de Broadway queda plenamente patente en esta parada en el Taper, que llega al final de una gira nacional, también dirigida impecablemente por Whitney White. Todo el elenco está en llamas como si estuvieran abriendo esa puerta por primera vez; Están haciendo su propio tejido maravilloso todas las noches.

A estos dos personajes introductorios se unen otros tres fabricantes de trenzas que, después de todo, siempre forman una unidad muy unida, a pesar de todo lo que tienen en común como inmigrantes. La más polémica es Bea (Claudia Logan), una emigrada ghanesa que tiene un gran resentimiento por cómo Jaja (aún por verse) comenzó esta tienda sin que ella fuera copropietaria, con sus diferentes situaciones financieras. Bea también tiene un gran problema con su colega Ndidi (Abigail C. Onwunali), una inmigrante nigeriana cuya actitud agradable y posiblemente superiores habilidades para trenzar han causado que algunos clientes cambiar de lealtad y dirigirse a su silla. Luego, en algún punto intermedio de la escala de modales apacibles a agresivos, está la sexy Aminata (Tiffany Renee Johnson), la única lo suficientemente ardiente como para ser amiga de Bea y encontrarse con ella a su nivel, aunque el flujo de quejas de Bea se volverá lo suficientemente desagradable como para eventualmente poner a prueba incluso la lealtad de Aminata. En cuanto a la aparentemente tímida Miriam, su llama tarda un tiempo en hacerse evidente. pero la historia que le cuenta a un cliente sobre las circunstancias de su salida de Sierra Leona sugiere que ella podría ser la más dura de todas estas galletas.

¿Y Marie, que es una especie de joven maitre de la tienda? Ella nunca será otra cosa que la voz de la calma y la razón, como la más innatamente americanizada de este grupo, y alguien que tuvo que aprender a no sobresalir, asistiendo a una escuela privada lejos de toda esta charla suelta de inmigrantes. En cuanto a la madre de Marie, la propietaria de una tienda senegalesa, tendremos que esperar casi tanto tiempo para que Jaja (Victoire Charles) aparezca en la obra que lleva su nombre como para esperar a Godot en la suya. Pero aparece, en el último tercio, con un vestido de novia. ¿Mencionamos que se casará hoy? – eso parece una octava maravilla del mundo cuando lo ves por primera vez. (Nadie necesita adivinar por qué el programa ganó ese disfraz de Tony). Cuando Jaja finalmente aparece en una larga escena al final de este acto, Jaja habla casi tanto como cualquiera de ellos, mostrándose grosera pero también vertiginosamente emocionada por su inminente matrimonio, al que tal vez no se dirija por razones estrictamente románticas.

‘El trenzado de cabello africano de Jaja’ en el foro Mark Taper Javier Vásquez

Hay una buena razón por la que la película “Barbershop” se convirtió en toda una franquicia cinematográfica y televisiva en las décadas de 2000 y 2010: un entorno de cuidado del cabello es ideal para una comedia en el lugar de trabajo (o una comedia dramática) debido a las posibilidades de que amigos o extraños se acerquen y actúen como sustitutos de la audiencia o interlocutores conversacionales. Es sorprendente que un salón de este tipo no haya sido muy utilizado como entorno antes de ahora, porque una cosa que es diferente de un lugar para hombres, especialmente, es que cuando alguien se sienta en esas sillas para un proceso tan complejo como este, estará allí prácticamente todo el día. Así que Bioh no tiene que inventar excusas para mantener a los personajes secundarios dando vueltas por un largo período en esta obra del día a día.

Bueno, de todos modos, los personajes secundarios femeninos tienden a estar ahí durante todo el tiempo. No tanto los hombres… ni el hombre. Los personajes masculinos que aparecen en la tienda tienen turnos de bateo tan cortos en la acción que te preguntas si la producción realmente puede darse el lujo de mantener a tantos tipos con tan poco que hacer… hasta que te das cuenta de que, ohhhh… tal vez sea el mismo tipo. El programa y, por supuesto, el telón confirman sus sospechas: es Michael Oloyede interpretando a todos estos especímenes de virilidad, de manera camaleónica. (Él es el único vestigio aquí de la producción original de Broadway).

La comedia en el programa es bastante implacable, hasta cierto punto. Decir que parece parte de una comedia de situación durante un buen rato no es un insulto; Se siente como una comedia de situación que querrías ver todas las semanas. Este es un mundo en el que podemos reírnos no sólo de los contrastes interpersonales de los personajes sino de algunos de los delirios de sus clientes, como la mujer que está segura de que sus filas doradas la están convirtiendo en una viva viva de Beyoncé, incluso si se necesita un esfuerzo hilarantemente hercúleo para mover esa media tonelada de cabello de un hombro al otro.

Pero, por supuesto, no es una sorpresa total que Bioh tenga algo más serio en mente que simplemente dejar que se desarrollen los vínculos y rivalidades femeninas básicas. Más o menos puedes adivinar que Bea, por ruda e injustamente dominante que sea, obtendrá algo de redención, o al menos no será considerada la villana de la obra. El verdadero adversario, detrás del escenario, por supuesto, es una sociedad que no da la bienvenida a los inmigrantes como estas mujeres suponen o esperan, incluso con el enclave de Harlem, parecido a un útero, como un aparente amortiguador. Entonces, sí, se volverá más oscuro hacia el final, aunque no tanto como para sentir que te están quitando todas las risas que ya has gastado.

Curiosamente, “Jaja” es la segunda producción importante en Los Ángeles este otoño y está ambientada como una pieza de época de finales de la década de 2010. Naturalmente, esa no es una elección arbitraria, y en el caso del otro programa similar, “Eureka Day” en el Playhouse, se debe a que los temas de vacunación solo tendrían sentido antes de COVID, no después. En el caso del “Trenzado de cabello africano de Jaja”, es porque la falta de pánico total de las mujeres, como inmigrantes, no tendría sentido durante el segundo mandato de Trump. Está ambientada durante el primero, antes de que esta administración hiciera de la administración del terror un sello distintivo de orgullo. Es triste pensar que cualquier dramaturgo que quiera hacer una obra contemporánea en la que los personajes urbanos no estén profundamente cansados ​​o viviendo en un miedo abyecto siempre estará ambientando sus narrativas en una época un poco anterior a la actual, pero ahí lo tenemos, por ahora.

El dulzor agridulce que al final caracteriza a “Jaja” no significa que no esté todavía gaseosa. No solo hay efervescencia sino también gran alegría en este espectáculo: una exuberancia que tal vez no debas pensar que pueda durar o durará para siempre, pero este día abrasador en Harlem seguramente hace que la noche en el teatro sea una brisa fresca, mientras dure. Y eso es un gran alivio para no sentir frío como el hielo. Me gustaría decir que su atractivo es tan universal, que es un espectáculo que incluso un agente de inmigración recién contratado podría amar, pero todo teatro tiene alguno límites a su atractivo. “Jaja” realmente no parece que tenga muchos.



“Trenzado de cabello africano de Jaja» se extenderá hasta el 9 de noviembre en el Mark Taper Forum. Para más información, haga clic aquí.