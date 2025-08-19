La revisión de ‘el mapa que te lleva a ti’: el excelente romance de Lasse Hallström

Una adaptación inusualmente fuerte de libro a película «,El mapa que te lleva«Toma el adagio de Ralph Waldo Emerson» La vida es un viaje, no un destino «en el corazón, ya que sigue a un estadounidense de 20 y tantos años que mejora su carrera después de la universidad después de conocer su verdadero amor mientras está en un último en el extranjero. Durante décadas, Hollywood sigue volviendo a» Chocolat «Director» Lasse Hallström para elevar lo que de otro modo podría haber sido dramas de vainilla. Después de una serie de imágenes olvidables, el Helmer ofrece un romance alentador, encantador y empoderador que nunca pierde el enfoque en la situación conmovedora de su heroína.

Graduado universitario Heather (Madelyn Cline), Con el corazón roto Amy (Madison Thompson) y Foodie Connie (Sofia Wylie) se están divirtiendo en sus vacaciones europeas, disfrutando de una última aventura juntos, permaneciendo en albergues y viendo las vistas. Heather ha planeado meticulosamente el viaje hasta el minuto, pero está teniendo problemas para disputar sus mejores amigos para llegar a la estación de tren para su etapa final de viaje a España. Poco después de abordar, Heather se le presenta al magnético New Zealander Jack (KJ APA) cuando se arroja al estante de equipaje sobre su asiento. Su intrusivo intento de descansar da paso a una conversación coqueta sobre Ernest Hemingway y cancelar la cultura.

Heather aprende a Jack también está en una caminata profundamente personal por Europa, aunque no se refiere a los viajes de viaje o blogs para obtener orientación como es ella. Está usando el diario ilustrado e ilustrado de su abuelo, visitando a todos los familiares y coloca el que el veterano de la Segunda Guerra Mundial escribió y esbocó dentro de sus páginas perfectamente escritas. El destino, una vez más, reúne a los posibles tortolitos en un club, y se quedan despiertos toda la noche charlando y escalando espontáneamente una torre para ver el brillante paisaje urbano. A medida que los amigos de Heather se separan una vez que el viaje concluye, Jack la convence de quedarse más tiempo. Sin embargo, ella no sabe que su nuevo amante está reteniendo un secreto que está destinado a alterar ambos futuros.

La historia roba una página de «Before Sunrise» en la forma en que la relación de Heather y Jack se golpea y se forma en el transcurso de varias horas a medida que se acerca el amanecer, pero luego traza un camino principalmente de sus propios esfuerzos de pioneros cuando su relación continúa profundizándose en los días que siguen. Todo está centrado en la experiencia de Heather. También hay una notable influencia de Nicholas Sparks que proporciona los elementos más llenos de las complicaciones de esta pareja.

Los guionistas Vera Herbert y Les Bohem (que también obtienen el crédito de la historia) implementan suavemente el melodrama y la previsibilidad tanto como sea posible en su adaptación de la novela de JP Monninger, al tiempo que conserva las emociones ganadas dentro de los conflictos. Es un alivio que el fajo gigante de Cash Jack robe del apartamento de un ladrón no exagere los asuntos más adelante. En cambio, la historia permanece fija en el enigma interno de la pareja: si se despide o no. Aún más, el interés de la narración radica únicamente en cómo Jack complementa el arco de Heather y cómo Heather internaliza este viaje único en la vida con él.

El tierno toque de Hallström y la habilidad asegurada para liderar con una acción narrativa impulsada por el personaje le dan a los procedimientos un sentido de naturalismo fundamental. Él y su conjunto deleita los aspectos más inevitables, por lo que sonan como resonantes y no se sienten esperados. Él y los editores Brad Turner y Douglas Crise le dan a la película una energía eléctrica, utilizando pantallas divididas, instantáneas y imágenes de teléfonos celulares para connotar la emoción y la efervescencia dentro de los montajes de viaje del grupo. Somos parte de la amistad formativa de estas chicas a través de sus aventuras en Instagram. Los paseos en la hora dorada y los aleccionadores de corazón a los corazones están teñidos románticamente a través de la lente de la cineasta Elías M. Félix.

APA es un buen material de los principales. Hay vulnerabilidad detrás de su guapo influencia y su dulce encanto. Cline ofrece matices tranquilos en las espadas. Cline y APA comparten una gran química en actuaciones que valoran la sutileza sobre la exhibición. Cline también tiene una gran dinámica con los actores de apoyo Wylie y Thompson, sus bromas superpuestas que le dan a esas amistades una sensación orgánica. Las secuencias de Cline con Josh Lucas, quien interpreta a su cariñoso padre tejano, lleva el corazón y el alma de la película, que alberga un discurso de papá sólido que refuerza sentimientos saludables sobre el coraje, el amor y la pérdida.

Eso no quiere decir que la película no esté exenta de fallas. Búscas y mochileros solos, Amy pasa de una situación potencialmente peligrosa a otra: dejar un club borracho con un extraño, y luego reconociendo que su resultado podría haber sido peor que perder su pasaporte y su chaqueta. El movimiento impulsivo de Jack, corriendo con los Bulls en Pamplona, es fiel a su personalidad espontánea. Sin embargo, hirirse accidentalmente a sí mismo mientras corre detrás del caos es una forma artificial de abordar su condición de salud oculta. Todas las arrugas son planchadas por el conmovedor final, a pesar de su cobarde omisión de la verdad.

Coaxing lágrimas mientras enciende la propia pasión por los viajes del público, «el mapa que te lleva a ti» se encuentra entre las películas de «niña que va a estar bien» (para tomar prestada la frase de Tiktok). Se encuentra sobre los hombros de «The Fault in Our Stars» y «Ojalá estuvieras aquí». Este mapa debe actuar como una guía para otros en sus viajes cinematográficos.