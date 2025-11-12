La reunión plenaria del DPRD de DKI se acaloró, los miembros fueron interrumpidos y abandonados

Jacarta – Reunión Plenaria DKI Yakarta DPRD con el orden del día para la presentación y firma del Proyecto de Reglamento Regional (Ranperda) sobre DKI APBD El año fiscal 2026 de Yakarta es caluroso.

Varios miembros del consejo presentaron interrumpir y protestando por la política de recortar los subsidios a los alimentos baratos, que se redujo en 300 mil millones de IDR.

La reunión que tuvo lugar en el edificio del DPRD de DKI Yakarta el miércoles 12 de noviembre de 2025 se desarrolló inicialmente de manera ordenada. La reunión comenzó con la presentación de los resultados del receso por parte del miembro del DPRD, Ramli.

Después de eso, el miembro de la Comisión C del DPRD DKI, Lukmanul Hakim, pronunció una interrupción relacionada recortes presupuestarios subsidios alimentarios. Pidió que no se realicen podas.

«La razón es que la carne y la leche UHT no tienen demanda, resulta que es mentira. Los subordinados del Gobernador fueron los que dijeron mal», dijo Lukmanul.

También intervino el miembro de la Comisión A del PRD, Achmad Yani, quien destacó el plan para normalizar el río Krukut.

«Señor gobernador, los residentes de Pela Mampang y Petogogan están preocupados. Por favor, lleve a cabo la socialización. Incluso si sus casas son desalojadas, por favor deles una compensación, no una compensación», dijo Achmad Yani.

Varios otros miembros del consejo también hicieron una serie de interrupciones. Aunque fue bombardeado con interrupciones, el presidente del PRDD de DKI Yakarta, Khoirudin, se hizo cargo firmemente del juicio.

Luego pidió la aprobación de los miembros del consejo que participaron en la sesión para ratificar la APBD Ranperda de 2026 como Reglamento Regional.

«¿Se puede aprobar el proyecto de normativa autonómica relativa a la APBD 2026?» -Preguntó Khoirudin.

Algunos miembros respondieron «de acuerdo», pero otros gritaron «en desacuerdo». Khoirudin luego golpeó el mazo tres veces en señal de ratificar la Ranperda para convertirla en un Reglamento Regional.

Al ver esto, varios miembros del consejo gritaron en señal de negativa. Pidieron a la dirección que primero escuchara las interrupciones de los miembros antes de ratificarlas.

«¡Dirijan a los interruptores, por favor! Si hay una votación, seremos nosotros, ¡no golpeen el mazo!» dijo uno de los miembros de la junta.

Sin embargo, Khoirudin continuó el juicio y leyó la decisión antes de cerrar el juicio. Esto hizo que varios concejales votaran salir de la sala del tribunal como forma de protesta.

Entre varios miembros que fueron vistos saliendo de la sala del tribunal se encontraban miembros de las facciones PSI, Gerindra y PAN, como Franchine Widjojo, Ali Lubis y Yosephine Simanjuntak.