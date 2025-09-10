La reunión inaugural en el DPR, el Ministro de Finanzas Purbaya confió que ya no puede ser estilo ‘vaquero’

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas (Ministro de finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa Prime reuniones juntos Comisión de la Cámara de Representantes XI Después de ser inaugurado por el presidente indonesio Prabowo Subianto el lunes 8 de septiembre de 2025.

La reunión discutió el plan de trabajo y el presupuesto del Ministerio de Finanzas 2026 (Kemenkeu).

Purbaya también estuvo acompañado por el viceministro de finanzas Thomas Djiwono, Suahasil Nazara y Anggito Abimanyu en la reunión inaugural con la Comisión de la Cámara de Representantes XI.

El presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes XI, Misbakhun dijo que el nombre de Purbaya era familiar en las filas de la Comisión de la Cámara de Representantes XI. Porque Purbaya anteriormente se desempeñó como presidente de la Corporación de Seguros de Depósito (LPS) que es socio de la Comisión de la Cámara de Representantes XI.

«Para la Comisión XI, el nombre Pak Purbaya no es un nombre extranjero. Solo lugares diferentes. Durante mucho tiempo ha sido socio de la Comisión XI. Anteriormente, nuestro socio como presidente de la Corporación de Seguros de Depósitos ahora estaba en asociación con el Sr. Purbaya con el cargo de Ministro de Finanzas», dijo Misbakhun durante una reunión en el Complejo de Parlamento, Jakarta, miércoles 10 de septiembre, 2025.

En Rapbn 2026, Programa del Ministerio de Finanzas (Kemenkeu), a saber, un programa de política fiscal, programa de gestión de ingresos estatales, programa de gestión de gastos estatales, activos estatales y programa de gestión de tesorería de riesgos y programa de apoyo a la gestión.

«En total, RAKL es RP52.16 billones y hoy discutiremos en el marco de la nota financiera RapBN 2026», dijo Misbakhun.

Además, en esa ocasión, el Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas), Purbaya reveló que entregaría material sobre el Rapbn cuidadosamente.

Antes de describir el material de Rapbn, Purbaya bromeó, ya no podía hablar con estilo ‘vaquero‘Como cuando todavía era el presidente de los LPS.

«Si cuando dije que el presidente de LPS, dijo, era bastante vaquero, ahora no puedo. Siento el impacto, aparentemente diferente», dijo Purbaya.