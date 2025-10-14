La reunión ejecutiva nacional de RSS se celebrará en Jabalpur, Madhya Pradesh







Sénior Funcionarios RSS deliberará sobre temas contemporáneos y preparará planes futuros durante una reunión ejecutiva nacional de tres días de duración de la organización programada para comenzar en Jabalpur, Madhya Pradesh, el 30 de octubre.

También se discutirán cuestiones clave planteadas en el discurso Vijayadashmi del jefe del RSS, seguido de una revisión de los preparativos para los eventos del centenario del Sangh en la reunión de Akhil Bharatiya Karyakari Mandal (ABKM), según un comunicado emitido por el RSS.

El jefe de comunicación de RSS, Sunil Ambekar, declaró que el jefe de Sangh Mohan BhagwatParticiparán el secretario general Dattatreya Hosabale, los otros seis secretarios generales adjuntos y miembros del órgano ejecutivo.

El comunicado afirma que el festival del centenario de RSS comenzó recientemente con Vijayadashmi, marcado por eventos especiales en todo el país.

El comunicado agrega que, después de otros puntos de la agenda, en el cónclave se discutirán informes y descripciones de las celebraciones del centenario en varias regiones, junto con temas de actualidad nacional y social.

Se realizarán deliberaciones especiales sobre el cumplimiento de los objetivos organizativos fijados para el centenario de la RSS en el próximo año. vijayadashmisegún el comunicado.

