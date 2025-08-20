La reunión de ‘Dawson’s Creek’ se beneficiará de F Cancer, James Van Der Beek

Por primera vez desde la envoltura de 2003 de la serie, el elenco completo de «Dawson’s Creek» volverá a estar juntos en una habitación.

El lunes 22 de septiembre, el elenco se unirá en el Teatro Richard Rodgers en la ciudad de Nueva York para una lectura en vivo del episodio piloto de 1998 del programa. James van der BeekMichelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe y el ocupado Philipps estarán listos para asistir. Philipps, Smith y Monroe, quienes se unieron al programa después de la primera temporada como Audrey, Jack y Andie, leerán varios roles del episodio piloto.

El evento beneficiará a F Cancer y Van Der Beek, quienes anunciaron en noviembre que le habían diagnosticado Cáncer colorrectal en etapa 3. Las entradas continúan Venta en Broadway Direct el viernes 22 de agosto a las 10 a.m. Pt.

Jason Moore, quien dirigió tres episodios de «Dawson’s Creek» dirigirá el evento. La noche es producida por Carl Ogawa, Jason Moore, Michelle Williams, Thomas Kail, Maggie Brohn, el creador de la serie Kevin Williamson y Greg Berlanti.

«Estoy muy emocionado de reunirme con James, Michelle, Katie, Joshua y nuestra familia ‘Dawson’s Creek’ para una noche tan especial. ‘Dawson’s Creek’ cambió mi vida», dijo Williamson en un comunicado. «Lo que comenzó como una historia personal sobre un joven y sus amigos que navegaban por los desafíos de la vida se convirtieron en mucho más de lo que soñé. Creó un fandom y legado duradero en todo el mundo. Estoy muy honrado de ser parte de él y apoyar a nuestra hermosa amiga, James, a medida que continuamos a través de la vida y sus muchos desafíos».

Williams, quien Protagonizada como Jen Lindley en el programaAgregó: «Crecimos en Capeside y ese es un vínculo que durará toda la vida. Queríamos reunirnos alrededor de nuestro querido amigo James y recordarle que todos estamos aquí. Siempre hemos estado y siempre lo estaremos. Y sé que los fanáticos de ‘Dawson’s Creek’ se sienten de la misma manera».

«No podríamos estar más emocionados de asociarnos con el elenco de ‘Dawson’s Creek’ para enfatizar la importancia de las evaluaciones de cáncer de rutina y ser su propio defensor de la salud más grande», dijo la directora ejecutiva de F Cancer, la Dra. Heather Kun. «La detección del cáncer es crucial porque puede detectar ciertos tipos de cáncer en una etapa temprana antes de que aparezcan los síntomas, mejorando significativamente los resultados y salvar vidas».

El drama adolescente se emitió durante seis temporadas de 1998 a 2003 en el WB y fue producido por Sony Pictures Television. Hard Rock Hotel New York patrocinará el evento.