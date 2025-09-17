La reunión de ‘Dawson’s Creek’ era la idea de Michelle Williams, subasta, Ops de fotos

La reunión de «Dawson’s Creek» comenzó con Michelle Williams. Un mes después de que James Van Der Beek anunció que había sido diagnosticado con cáncer colorrectal en estadio 3, Williams contactó al creador Kevin Williamson.

«Salté a la idea», le dice Williamson Variedad exclusivamente. «Ella me alistó, Thomas [Kail] y Greg [Berlanti] para ayudar. A partir de ahí, otros se unieron a la fiesta de planificación. Jason Moore acordó dirigir, y estábamos fuera y corriendo. Elegir una cita tardó un tiempo, pero toda nuestra familia ‘Dawson’s Creek’ estaba emocionada de hacer esto y muy complaciente y generoso con su tiempo «.

El evento, programado para el 22 de septiembre, beneficiará a F Cancer y Van Der Beek, será una lectura en vivo del episodio piloto de 1998 del programa en el Teatro Richard Rodgers en la ciudad de Nueva York. Van Der Beek, Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe y el ocupado Philipps estarán listos para asistir. Mientras Philipps, Smith y Monroe se unieron al programa después de la primera temporada como Audrey, Jack y Andie, leerán diferentes roles del episodio piloto.

Variedad También puede anunciar exclusivamente que Renée Elise Goldsberry servirá como narrador para el evento; Como miembro original del elenco de «Hamilton», esto marca su regreso al Teatro Richard Rodgers. Kail, el esposo de Williams, dirigió «Hamilton».

Cortesía de Everett Collection

Cuando los boletos salieron a la venta originalmente, se agotaron en minutos. Los boletos adicionales estarán disponibles ahora en Broadwaydirect.comcon precios de boletos de $ 199 a $ 1500.

«La reacción me sorprendió», dice Williamson. «Estoy muy emocionado de que nuestro programa haya tenido un impacto tan duradero y continúa resonando con los fanáticos hoy».

Además de los nuevos boletos, una subasta también se pondrá en marcha hoy en CharityBuzz.com, con los elementos que los miembros del elenco y los productores han donado. Algunos artículos en la subasta incluyen una cena en la ciudad de Nueva York con Michelle Williams y el ocupado Phillips; la pintura al óleo original que era la base del póster de reunión de clase «Dawson’s Creek»; Los pendientes de Gail que Dawson le dio a Joey en «The Anti-Prom»; Los zoom individuales con Greg Berlanti, Kevin Williamson y Julie Plec para preguntar a las preguntas de Burning «Dawson’s Creek» (o «gritar» o «We Fui Liars»); y una litografía Hirschfeld de edición limitada y de edición limitada (#7 de la serie) original del elenco de «Dawson’s Creek».

«El elenco está sacando algunos artículos de su colección personal, y se continuarán agregando más artículos a la subasta durante la próxima semana, así que sigue revisando», dice Williamson.

Los pendientes que Joey lleva en esta foto se subasta.

© Columbia Tristar/Cortesía de Everett Collection

Además, el elenco posará para las operaciones de fotos con los fanáticos después de la lectura del escenario en el evento, que se puede comprar por $ 650 por foto. El boleto incluye una foto digital con el elenco y puede incluir hasta dos fanáticos en una foto; No se permite la fotografía personal y las entradas para fotos no incluyen entradas para eventos. Además, debe tener un boleto para el evento para acceder a la oportunidad de fotos.

«Estoy tan agradecido y emocionado de que todos se unan por Una noche para honrar a James Y Fuck Cancer «, agrega Williamson.» Además de la lectura del piloto, Jason tiene algunas sorpresas increíbles en la tienda «.