La retrospección de las víctimas de accidentes, Korlantas y Jasa Raharja recuerda los peligros si no el tráfico ordenado

Yakarta, Viva – Ambiente auto día libre O CFD en Yakarta el domingo 24 de agosto se siente diferente de la presencia de las actividades de las víctimas de Polantas Menyakan y retrospectiva accidente tráfico.

Leer también: Jasa Raharja Strategy Presione el número de accidentes de tráfico que involucran a niños



Este evento es un momento conjunto para conmemorar a las víctimas al tiempo que recuerda la importancia de construir una cultura de seguridad del tráfico en la carretera.

A esta actividad asistieron el Inspector General del Inspector General de la Policía de la Policía, Agus Suryo Nugroho, que fue acompañado por las filas Korlantas. De Jasa raharja Presente director interino de Dewi Aryani Suzana, Jefe de División de Servicios Hervanka Tridianto y Jefe de la División de Seguros Jahja Joel Lami.

Leer también: ¡Sádico! 13 -Year -Oding adolescente golpeado, apuñalado a samurai hasta la muerte



También estuvo presente el presidente de la Asociación de Discapacidades Indonesias (PPDI) H. Norman Yulian, presidente de la comunidad de taxistas de motocicletas en línea de Dodi Ilham, el presidente comunitario de Tiger Riders Club, Ferdinand Octavian, así como una serie de personas con discapacidades debido a accidentes.

En sus comentarios, el Jefe de Policía Nacional del Inspector General de la Policía, Agus, expresó su preocupación, así como el aprecio por la cooperación que había estado funcionando para reducir el número de accidentes.

Leer también: Emocionante pero controvertido, Corea hace que conducir como un juego para reducir el accidente



«Esta mañana, el evento de retrospección es muy apropiado para que podamos recordar y reflexionar sobre lo triste que es cuando veo un accidente que, por supuesto, queda herido incluso murió. Me disculpo Kakorlantas porque hasta ahora todavía hay muchos accidentes de tráfico. Hoy estoy muy preocupado, pero les pido a los hermanos que sigan entusiasmados porque tenemos que mirar el futuro», dijo.

Agus agregó que a través del saludo del programa Korlantas, su grupo estaba presente para saludar a cualquiera para estar cerca de la comunidad, especialmente los usuarios de la carretera.

El objetivo es que los usuarios de la carretera puedan ser más cuidadosos, ordenados y disciplinados para que no haya violaciones de tráfico que causen accidentes.

«Trabajemos juntos para poder realizar un tráfico seguro, seguro, ordenado y suave al involucrar todo el potencial de la comunidad, incluso de los taxis de motocicletas en línea y los clubes automotrices. Conviéramos en un agente piloto ordenado. También invitamos a toda la comunidad a la disciplina de tráfico y todos los usuarios de la carretera pueden hacer», dijo AGUS.

Como parte interesada en el manejo de las víctimas de accidentes, Jasa Raharja enfatizó que su papel como una compañía de seguros sociales de propiedad estatal que estaba presente proporcionó protección básica para la comunidad.

Plt. El director de Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana dijo que Jasa Raharja esperaba que la actividad retrospectiva de las víctimas de accidentes de tránsito no fuera solo una ceremonia, sino que sería un momento de reflexión para que aprendamos de los accidentes de tráfico que a menudo condujeron a la caída de las víctimas, el sufrimiento prolongado y las grandes pérdidas por la comunidad.

«Hasta julio de 2025, Jasa Raharja ha distribuido una compensación a 87,904 víctimas de accidentes con un valor de Rp1.825 billones. Estos datos son un recordatorio de que, aunque el número de accidentes de tráfico tiende a disminuir, pero un accidente puede tomar más que una víctima», dijo.

Por lo tanto, dijo, la prevención a través del cumplimiento y la cultura ordenada del tráfico siguen siendo lo principal. Esta reflexión se está fortaleciendo cuando las voces de las personas con discapacidades se entregan inmediatamente frente a los invitados.

Uno de ellos es del presidente de PPDI H. Norman Yulian. Dijo que se esperaba que esta actividad alentara a millones de personas con discapacidades en Indonesia.

«Las personas con discapacidades en el país actualmente contaban con más de 10 millones de personas. Uno de los mayores contribuyentes a las víctimas de accidentes, incluidos los accidentes de tráfico. Le agradezco porque en esta ocasión reciben asistencia para que puedan ser independientes y más seguros para la comunidad. También espero que esta actividad pueda continuar en el año siguiente», dijo.

Una de las personas con discapacidades que fueron víctimas del accidente fue Sabrina Nadya Oktaviani, quien perdió la mano derecha debido a un accidente de tráfico.

«Cuando el accidente de mi amigo perdió el control de la motocicleta y Sayater fue arrojado causando que mi mano derecha fuera amputada. Estoy agradecido de obtener un reclamo de los servicios de Raharja en ese momento se hizo más fácil y no pesado. Hasta ahora los beneficios aún se transmiten, como hoy me he intentado y bastante cómodo», dijo.

Con el reflejo de las víctimas, el apoyo institucional y el compromiso de la comunidad, se espera que esta actividad pueda fomentar la conciencia de que todos tienen un papel en la creación de un camino más seguro y seguro para todos.