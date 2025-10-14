La resurrección de Cristo de Mel Gibson arroja al nuevo Jesús, María Magdalena

Mel Gibson«La resurrección de Cristo», su postergada secuela de «La pasión de Cristo» de 2004, ha elegido al actor finlandés Jaakko Ohtonen («El último reino») para el papel de Jesús, reemplazando a la estrella original Jim Caviezel.

El rodaje de la película comenzó la semana pasada en los estudios Cinecittà de Roma, con el reparto principal completamente renovado. Hace más de 20 años, Gibson filmó la “Pasión de Cristo” original en Cinecittà, que se convirtió en una de las películas independientes más taquilleras de todos los tiempos con una taquilla mundial de 610 millones de dólares. Como se anunció anteriormente, “La resurrección de Cristo” se dividirá en dos películas, y cada parte se estrenará en 2027.

María Magdalena, papel desempeñado en “Pasión” por Monica Bellucci, está siendo interpretado en “Resurrección” por la actriz cubana Mariela Garriga, quien protagonizó las películas “Misión Imposible: Dead Reckoning” como Marie. La actriz polaca Kasia Smutniak (“Domina”) reemplaza a Maia Morgenstern como Mary; Peter está siendo interpretado por el italiano Pier Luigi Pasino, quien protagoniza la original de Netflix Italia “La ley según Lidia Poët”; y el papel de Poncio Pilato lo interpretará el italiano Riccardo Scamarcio, quien recientemente dirigió la película biográfica «Modì» dirigida por Johnny Depp. Rupert Everett aparecerá en un papel pequeño pero importante no especificado.

Debido al marco temporal en el que se desarrolla “La resurrección de Cristo” (tres días después de la crucifixión de Cristo el Viernes Santo), “tenía sentido reformular toda la película”, dijo una fuente cercana a la producción. Variedad. «Habrían tenido que hacer todo este material CGI, todo este material digital (rejuvenecimiento y todo eso) y eso habría sido muy costoso», señaló la fuente.

En abril, Caviezel, de 57 años, había sugerido en el podcast “Arroyo Grande” que estaba listo para retomar el papel de Jesús que definió su carrera en la secuela. Ohtonen, que tiene 36 años, es actualmente mejor conocido por su papel del guerrero danés Wolland en la quinta temporada de la epopeya histórica de Netflix “The Last Kingdom”.

“The Resurrection of the Christ” está siendo producida por Gibson, Bruce Davey y su compañía Icon Productions con Lionsgate como socio de estudio.

La película original, que está hablada en arameo, hebreo y latín para crear una experiencia históricamente más precisa e inmersiva, siguió las últimas 12 horas antes de la crucifixión de Jesucristo. gibson ha descrito las secuelas como un “viaje ácido”, y agregó que “nunca leyó nada parecido” a los guiones que el cineasta escribió junto con el guionista de “Braveheart” Randall Wallace. Como sugiere el título, se espera que la trama se centre en la resurrección de Jesucristo. Otros detalles de la historia se mantienen en secreto.

“La resurrección de Cristo La primera parte está programada para el Viernes Santo el 26 de marzo de 2027, mientras que la segunda parte está programada para 40 días después, el Día de la Ascensión, el 6 de mayo. Lionsgate estrenará las películas en los cines.

Además de Cinecittà, donde ocupa las nuevas instalaciones de Studio 22, “Resurrection” también se rodará en la antigua ciudad de Matera, en el sur de Italia. Se espera que Gibson filme la secuela en otras antiguas localidades rurales del sur de Italia, incluidas Ginosa, Gravina Laterza y ​​Altamura.