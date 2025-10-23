La respuesta satírica del historiador David Van Reybrouck cuando se le preguntó si Soeharto se había convertido en un héroe nacional

Jacarta – La gran idea del primer presidente de la República de Indonesia, Sukarnosobre la independencia y la justicia mundial resonó nuevamente en el evento «Sukarno and The Making of The News World» en el Gran Teatro Taman Ismail Marzuki (TIM), Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Lea también: Suharto propuesto para ser héroe nacional, Golkar: Sus servicios no pueden ser borrados



El evento, organizado por la Agencia de Historia de Indonesia DPP PDI Perjuangan en colaboración con Historia.ID, presentó historiador de Bélgica, David Van Reybrouck, autor del libro «La revolución indonesia y el nacimiento del mundo moderno», traducido al indonesio.

En sus palabras de apertura, la miembro de la Cámara de Representantes de Indonesia, Bonnie Triyana, y fundadora de Historia.ID, enfatizó la importancia de emular el pensamiento de Soekarno, que rechazaba todas las formas de opresión de humanos sobre humanos y de naciones sobre naciones.

Lea también: El presidente Prabowo será el inspector de la ceremonia del 80º aniversario del TNI en Monas



«Bung Karno creía que la verdadera independencia no se lograría si todavía había explotación de una nación sobre otra. De esa creencia nació el espíritu de Bandung», dijo Bonnie.

Según Bonnie, en los primeros días de la independencia, Soekarno jugó un papel central en la unificación de las naciones de Asia y África a través de la Conferencia Asia-África (KAA) de 1955 en Bandung. Él, junto con figuras mundiales como Jawaharlal Nehru (India), Gamal Abdel Nasser (Egipto), John Kotelawala (Sri Lanka) y U Nu (Birmania/Myanmar), construyeron solidaridad contra el colonialismo y la injusticia global.

Lea también: PDIP: Pancasila es una base sólida para afrontar los desafíos de la disrupción digital y global



En ese contexto, Indonesia bajo el liderazgo de Sukarno no sólo se convirtió en un símbolo de independencia política, sino también en el centro moral del movimiento anticolonial mundial.

«El espíritu de internacionalismo de Bung Karno es un reflejo de la humanidad universal que ahora está empezando a desvanecerse», afirmó Bonnie.

Mientras tanto, David Van Reybrouck en su conferencia general dijo que la Conferencia de Bandung fue un hito histórico que cambió la faz del mundo. Él cree que el espíritu de Bandung refleja el optimismo y las esperanzas de las naciones recién independizadas después de la Segunda Guerra Mundial.

«Bandung fue un momento extraordinario. Allí nació el Tercer Mundo como una nueva fuerza moral. Sin embargo, el sueño de Bandung sólo duró un momento y se hizo añicos en 1965, debido a los cambios políticos globales y la intervención de las grandes potencias», dijo David.

David explicó que uno de los legados importantes del KAA fue la transformación de las Naciones Unidas (ONU). Cinco meses después de la conferencia de Bandung, muchos de los países participantes en Bandung se unieron a la ONU, haciendo que la institución fuera más inclusiva y verdaderamente global.