La respuesta inteligente de Ustaz Dasad Latif cuando Sujiwo Tejo preguntó: ¿Cómo es que hay muchas oraciones corruptas?

Yakarta, Viva – Reunión entre figuras culturales Sujiwo tejo Y Ustaz dasad latif Tener una conversación interesante sobre el significado de la oración y el comportamiento humano que a menudo es contrario al valor de la adoración en sí. En este diálogo significativo, Sujiwo Tejo expresó honestamente su ansiedad.

Leer también: Mui Santri murió el incidente de Ponpes Musala Un mártir colapsado, se cumplieron 3 características



«Si quiero rezar, veo muchos corruptores de oración. Veo a mucha gente rezando para que cuando invite a jugar teléfonos celulares. De ninguna manera», dijo Sujiwo Tejo en el video subido por la cuenta de Instagram @kalam_hikmah11citado el miércoles 8 de octubre de 2025. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Respondiendo a eso, Ustaz Dasad Latif dio una respuesta relajante y lógica. Él dijo, la oración es de hecho la forma más ideal de adoración si se hace con honestidad e integridad, no solo ritual.

Leer también: No se equivoquen, este es el principio de ‘inversión halal’ que debe ser entendida por los musulmanes



«Lo más delicioso es que la oración no es corrupción. La más cómoda es, de hecho, la oración más ideal es honesta. Talbisul Haqqabil Batil, Dijo Allah. Allah no se mezcla entre Haq y Batil ”, dijo Ustaz Dasad.

Explicó que cada organización benéfica humana sería registrada por dos ángeles, Raqib y Atid, que registraron buenas y malas acciones. Por lo tanto, incluso si alguien está rezando pero aún pecando, todo será pesado por Allah SWT.

Leer también: Ustaz Maulana reveló 3 figuras con una gran recompensa, pero sus pecados también son pesados: peligrosos si el paso equivocado



«Él está rezando pero es corrupto, pero Dios es justo. Así que estamos pesados ​​más tarde, cuál es más de lo bueno o lo malo. Pero si es bueno, no hay oración, en vano. Porque la contraseña es buena, la clave es la oración», explicó.

La conversación fue aún más interesante cuando Sujiwo Tejo aludió a tantas cosas que ayudaron a las personas creadas por personas que no rezaban, por ejemplo, el avión para ir a la peregrinación.

«Ustaz, cuando está en la peregrinación, abordando el avión. El avión podría ser realizado por personas que no están rezando», dijo Sujiwo.

Ustaz Dasad también respondió sabiamente.

«Sí, eso es correcto. La silla podría ser hecha por personas que no están orando. Pero más tarde Dios mostrará sus hechos. El que creó esta electricidad es extraordinario. Pero Allah dice: ¿Dónde está la contraseña? ¿Dónde está la clave?