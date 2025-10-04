La respuesta inesperada de la oficina del Fiscal General sobre Nadiem presenta 12 cifras anti -corrupción en peraperans

Yakarta, Viva – Sesión juicio ex ministro de educación, cultura, investigación y tecnología (Ministro de Educación y Cultura) Nadiem Anwar Makarim en Tribunal de distrito South Yakarta atrae la atención pública.

Porque el campamento de Nadiem presenta 12 cifras anti -corrupción para proporcionar opiniones legales como amicus curiae o amigos de la corte.

En respuesta a esto, el Director de Fiscalía del Fiscal General de Delitos Especiales (Jampidsus), Sutikno, dijo que la existencia de amicus curiae había sido regulada en el Código de Procedimiento Penal (Kuhap). Sin embargo, enfatizó que el alcance del juicio previo es diferente del tema.

«El juicio previo está regulado en el Código de Procedimiento Penal, el espacio y el alcance también se han determinado, sin ingresar al material del caso», dijo Sutikno a los periodistas el sábado 4 de octubre de 2025.

Según él, las cifras que se ofrecieron como voluntarias entenderían los límites legales. También confirmó que la investigación realizada por el AGO con Nadiem se basó en evidencia válida.

«Si manejamos el caso, todo se basa en la evidencia encontrada. Ese es realmente nuestro trabajo», dijo

Para tener en cuenta, hasta 12 figuras de diversos orígenes se ofrecieron como voluntarios como amicus curiae. Consideraron que la determinación del sospechoso contra Nadiem no era lo suficientemente fuerte porque la evidencia preliminar utilizada se consideraba débil.

Las 12 figuras que se ofrecieron como voluntarias como amigos de la corte fueron:

1. Amien Sujaryadi (líder del 2003-2007 KPK);

2. Arief t Surowidjojo (fundador de MTI);

3. ARSIL (Investigador Principal del Estudio Judicial y el Instituto de Defensa);

4. Betti Alisjahbana (activista anti -corrupción, jurado del premio Bung Hatta);

5. Riry Riya Hardjakas (ExpenStion KPK 2003–2007).

6. Goenawan Mohamad (autor, fundador de Tempo);

7. Hilmar Farid (activista y académico);

8. Marzuki Darusman (Fiscal General 1999-2001);

9. Nur Pamudji (Director Gerente de PLN 2011-2014);

10. Natalia Soebagjo (Transparencia Internacional);

11. Rahayu ningsih Hoed (defensor);

12. Todung Mulya Lubis (Fundador de ICW).