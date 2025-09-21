La respuesta gojek sobre el incidente de Ojol fue derrotada por soldados de TNI en Pontianak

Pontianak, Viva – PT Ir a Gojek Tokopedia TBK (GOTO) habló con respecto al incidente que le dio cuenta a uno de sus socios de conductores, Teguh Sukma, en Jalan P. Aim, Pontianak, West Kalimantan, el sábado 20 de septiembre de 2025.

GOTO Director de Asuntos Públicos y Comunicaciones, Ade Mulya, lamentó el incidente. Dijo que Teguh experimentó violencia física de que tenía que recibir tratamiento médico.

«Desde el comienzo del incidente, el equipo de Gojek inmediatamente acompañó al socio conductor para recibir tratamiento médico, incluida la asistencia de la administración de seguros de BPJS Mitra y otras necesidades», dijo Ade en su declaración, el domingo 21 de septiembre de 2025.

No solo eso, su partido también proporcionó fondos de compensación para Teguh y su familia hasta que el conductor pudiera regresar a sus actividades como antes.

«También estamos coordinando con varias partes para crear una situación propicio después del incidente para apoyar el proceso de investigación por parte de las autoridades», dijo.

Ade agregó, su partido también coordinó con las fuerzas de seguridad para que la situación se mantuviera propicio para después del incidente. También declararon que apoyan plenamente los pasos legales que toman la policía.

También aseguró el compromiso de mantener la seguridad de los socios de los conductores en toda Indonesia, y enfatizó que no permanecerían en silencio si hubiera casos de violencia contra sus conductores.

«También continuamos coordinando con la familia y nos aseguramos de la asistencia necesaria para

Mitra Driver para obtener los derechos y protección correctos «, agregó.

Para tener en cuenta, un video viral en las redes sociales hace una conmoción. La grabación muestra la acción arrogante de un soldado TNI Cual derrotar taxista de motocicleta en línea (ojol) Después de una pelea en las calles de la ciudad de Pontianak, West Kalimantan.

En el video, uno de los cuales se subió una cuenta de Instagram @Mood.Jakarta, un soldado con la F inicial detenida al costado de la carretera con un OJOL. La lucha se produjo hasta que finalmente el soldado supuestamente dio un golpe.

«El ejército indonesio en Pontianak fue repentinamente viral debido a que golpear a un taxista de motocicleta en línea», fue citado por la cuenta, el domingo 21 de septiembre de 2025.

Los residentes de repente llegaron a presenciar el incidente candente. Según el colega de la víctima llamado Dede, la conmoción comenzó cuando el automóvil conducido por F estaba a punto de renunciar.

En ese momento, la víctima estaba atrasada mientras tocaba la bocina. En lugar de los negativos, el soldado realmente salió del auto e inmediatamente golpeó al conductor de Ojol.