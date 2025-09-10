La respuesta dura de Pssi Italian después de que sus jugadores fueron acusados ​​de Hina Israel

VIVA – Equipo nacional italiano Éxito de éxito Israel con una puntuación delgada de 5-4 en el partido Calificación de la Copa Mundial 2026. El duelo feroz se celebró en el estadio Nagyedei, Debrecen, Hungría, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Gli Azzurri anotó a través de Moise Kean, quien compró dos goles, seguido de Matteo Politano, Giacomo Raspadori y Sandro Tonali, cada uno de los cuales agregó un gol.

Sin embargo, Italia también había «ayudado» a los oponentes después de que Manuel Locatelli y Alessandro Bastoni anotaron un gol propio. Mientras que del campamento israelí, Dor Peretz anotó dos goles.

Aunque Italia salió como la ganadora, el partido tuvo una controversia. Citado del fútbol italiano, los jugadores israelíes acusan a Italia de evantación y ataques verbales durante todo el partido.

«La disputa ocurrió, estaban muy emocionados. Parecían no en el juego, y merecemos ganar, y están tratando de provocar. Es parte del fútbol, ​​estamos a través de él. Nos dan malla durante todo el partido», afirmaron jugadores israelíes.

El fútbol italiano, que citó a Sport5, dijo que había una delegación italiana que se disculpó. Sin embargo, la Federación de Fútbol italiana (FIGC) negó las noticias. Citado de Gazzetta.it, FIGC rechazó una disculpa como afirmó los medios de comunicación israelíes.

Este partido se celebró en medio de una crisis internacional debido a la invasión de Israel a Palestina que continúa causando críticas mundiales. La situación también se sintió en el estadio. Los partidarios italianos incluso llevaron a cabo protestas al dar la espalda al campo cuando se hizo eco del himno nacional israelí.

Con esta dramática victoria, Italia logró asegurar tres puntos. Sin embargo, la controversia dentro y fuera del campo hizo que el partido dejara muchos discos.