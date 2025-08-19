La respuesta del presidente de KPK con respecto a Setya Novanto fue gratuita en el caso E-KTP

Yakarta, Viva – Presidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK), Setyo Budiyanto respondió al tema de la libertad condicional para el ex orador del Parlamento indonesio, Setya Novanto. Él consideró que la decisión debe llevarse a cabo, aunque hay quienes se sienten inapropiados.

Leer también: KPK llama a la supuesta corrupción de la distribución de asistencia social que hace la pérdida estatal de RP. 200 mil millones



«La parte gratuita condicional del sistema legal penal existente, independientemente de alguien que se sienta inapropiado, el procedimiento debe llevarse a cabo», dijo KPK Setyo Budiyanto cuando los periodistas lo contactan el martes 19 de agosto de 2025.



Presidente de KPK Setyo Budiyanto Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

Leer también: KPK Set 5 sospechosos de corrupción de asistencia social de corrupción, 2 corporaciones



Lo mismo también fue transmitido previamente por el vicepresidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) Johanis Tanak. Según Tanak, feliz o infeliz, la decisión debe ser aceptada en el contexto de la vida nacional y estatal.

«Sí, esa es la consecuencia de la vida de la nación y el estado. Hay quienes están contentos con las políticas hechas y algunas no están felices. Feliz o infeliz, debemos continuar aceptando, esa es la consecuencia de la vida de la nación y el estado», dijo Johanis Tanak.

Leer también: KPK evitó a 4 personas en el extranjero con respecto a la supuesta corrupción de asistencia social



Se sabe que el ex orador del parlamento indonesio Setya Novanto, que fue condenado por casos de corrupción, recibió libertad condicional de Sukamiskin Penitenciary (LAPAS), Bandung City, West Java.

«Sí, es cierto (Setya Novanto) es libre ayer. Es libre de ser libertad condicional porque es una revisión de su regreso otorgado de 15 años a 12.5 años», dijo el jefe de la oficina regional del Director General de Correcciones de Java Occidental, Kusnali, cuando se confirmó en Bandung el domingo.



Setya Novanto (segundo desde la izquierda) libre de Sukamiskin Lapas, Bandung, West Java Foto : Especial/cepi kurnia/tvone

Kusnali se aseguró de que la libertad condicional a Setya Novanto estuviera de acuerdo con las reglas al someterse a dos tercios de su período criminal de un prisión total de 12.5 años.

«Calculó que los dos tercios recibieron libertad condicional el 16 de agosto de 2025», dijo.