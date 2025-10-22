La respuesta del ministro de Asuntos Exteriores Sugiono a la invitación de Trump a los países aliados para atacar a Hamás

Jacarta – El Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Sugiono, habló sobre la invitación del Presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) de reunir aliados para llevar a cabo un ataque militar contra Hamás en Jalan. Gaza, Palestina.

Lea también: Al asistir a la Cumbre de la ASEAN, se confirma que Trump aterrizará en Malasia el domingo 26 de octubre



Según él, Indonesia está comprometida con el mantenimiento de la paz en Gaza, Palestina.

«No he oído hablar de atacar a Hamás. Hemos acordado lograr la paz en la región», dijo Sugiono a los periodistas en el Palacio de Estado de Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Lea también: PDIP: Si Bung Karno todavía estuviera vivo, acontecimientos como el de Gaza nunca habrían ocurrido



Añadió que el gobierno indonesio tiene una actitud constante hacia la paz en Gaza, es decir, impulsar un acuerdo pacífico y soluciones de dos Estados como una solución justa para el pueblo palestino.

«Estamos de acuerdo en que esta paz no será posible si todavía hay partes que empañan el acuerdo, desde ambos bandos, desde ambas partes», concluyó.

Lea también: Prabowo analiza la paz en Gaza con el presidente Ramaphosa



Como se informó anteriormente, el Presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, enfatizó que Indonesia ha defendido consistentemente la independencia y la paz palestinas.

Como ciudadano indonesio, él mismo también ha abogado por la independencia palestina durante décadas.

Así lo transmitió Prabowo después de asistir a la Cumbre de Paz de Gaza (Cumbre) en Egipto.

«De hecho, esta es nuestra determinación como nación. Mi determinación, he defendido Palestina durante décadas, décadas desde que era joven», dijo Prabowo a los periodistas en la Base Aérea Halim Perdana Kusuma, en el este de Yakarta, el martes 14 de octubre de 2025.

Según los registros, Indonesia reconoció oficialmente la independencia palestina el 15 de noviembre de 1988. Este reconocimiento se otorgó poco después de que Yasser Arafat leyera la Declaración de Independencia Palestina en Argel, Argelia.



El Hospital Indonesio (RS) en Gaza fue destruido por misiles israelíes

Prabowo afirmó que durante su liderazgo, Indonesia continuó mostrando su apoyo a la independencia palestina a través de varias cosas. Uno de ellos es proporcionar ayuda en forma de arroz a Palestina, que está en conflicto con Israel.

«Seguimos apoyando la independencia palestina, al pueblo palestino. También enviamos una cantidad bastante grande de ayuda alimentaria, miles de toneladas de arroz. Y seguimos comprometidos a apoyar esto», dijo.

El Presidente también reveló que un foro de alto nivel en Egipto resultó en un acuerdo inicial sobre las etapas alto el fuego y pasos hacia la paz permanente entre Israel y Palestina.

Según él, el alto el fuego en Gaza está empezando a funcionar y es un buen primer paso hacia una paz integral en Oriente Medio.