La respuesta del Ministerio de mano de obra con respecto al viceministro Immanuel Ebenezer fue golpeada por KPT OTT KPK

Jueves, 21 de agosto de 2025 – 14:04 Wib
Yakarta, Viva – Viceministro de Manpower (Viceministro) Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) anotado por operaciones de arresto (Ot) realizado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción. Ministerio de mano de obra (Kemnaker) Abra la voz relacionada con este asunto.
«No hemos podido proporcionar información, porque actualmente está monitoreando y esperando el desarrollo de KPK«Dicha Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas del Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga en Yakarta, el jueves 21 de agosto de 2025.
Se sabe que el viceministro KPT KPT fue confirmado por el vicepresidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) Fitroh Rohcahyanto, hoy. El OTT está relacionado con la supuesta extorsión, y hay otras 10 personas que fueron arrestadas con el viceministro.
El KPK tiene 1 x 24 horas para determinar el estado de las partes capturadas. Dijo que el KPK confiscó docenas de vehículos de dos o cuatro ruedas de OTT contra Wamenaker Noel.
«Hay docenas de automóviles, y hay una moto Ducati», dijo Fitroh cuando se confirmó en Yakarta.
Además, Fitroh dijo que la cantidad de efectivo también fue confiscada en el OTT relacionado con la supuesta extorsión de la Certificación de Seguridad y Salud Ocupacional (K3). (Hormiga)
El presidente indonesio, Prabowo Subianto, ha recibido información relacionada con los arrestos realizados por la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) del viceministro de Immanuel Ebenezer.
21 de agosto de 2025