La respuesta del Ministerio de mano de obra con respecto al viceministro Immanuel Ebenezer fue golpeada por KPT OTT KPK

Yakarta, Viva – Viceministro de Manpower (Viceministro) Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) anotado por operaciones de arresto (Ot) realizado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción. Ministerio de mano de obra (Kemnaker) Abra la voz relacionada con este asunto.

Leer también: Golpeado por el KPT KPT, mira a 4 actos heroicos del viceministro Noel Bela Intereses de los trabajadores



«No hemos podido proporcionar información, porque actualmente está monitoreando y esperando el desarrollo de KPK«Dicha Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas del Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga en Yakarta, el jueves 21 de agosto de 2025.

Se sabe que el viceministro KPT KPT fue confirmado por el vicepresidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) Fitroh Rohcahyanto, hoy. El OTT está relacionado con la supuesta extorsión, y hay otras 10 personas que fueron arrestadas con el viceministro.

Leer también: POLÍTULO DE PKS: Vice Vice Ministro de Wamenaker Immanuel Ebenzer como una meta propia





Viceministro de Manpower (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Doc: Especial) Foto : Viva.co.id/natania longdong

El KPK tiene 1 x 24 horas para determinar el estado de las partes capturadas. Dijo que el KPK confiscó docenas de vehículos de dos o cuatro ruedas de OTT contra Wamenaker Noel.

Leer también: KPK arresta a 10 personas durante Ott Immanuel Ebenezer



«Hay docenas de automóviles, y hay una moto Ducati», dijo Fitroh cuando se confirmó en Yakarta.

Además, Fitroh dijo que la cantidad de efectivo también fue confiscada en el OTT relacionado con la supuesta extorsión de la Certificación de Seguridad y Salud Ocupacional (K3). (Hormiga)

https://www.youtube.com/watch?v=2t1v2rale_q