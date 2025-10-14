La respuesta del Fiscal General a las posibilidades de que Riza Chalid sea juzgado sin asistencia

Jacarta – oficina del fiscal general (AGO) ha abierto la oportunidad de juzgar al sospechoso del delito de corrupción y blanqueo de dinero (TPPU), Muhammad Riza Chalid alias Riza Chalid a través de canales legales sin presencia alias sospechoso en ausencia.

«Lo importante es que para ser juzgado en ausencia hay ciertas condiciones que deben cumplirse primero. ¿Estas condiciones cumplen con los requisitos», dijo el jefe del Centro de Información Jurídica del Fiscal General (Puspenkum), Anang Supriatna, en Yakarta, el martes 14 de octubre de 2025.

Jefe de la Fiscalía General de Penkum, Anang Supriatna

Dijo que una de las condiciones para hacerlo sesión in absentia, es decir, que ha sido esclarecido, ha sido declarado prófugo nacional y ha sido citado para su idoneidad jurídica, tanto como testigo como como sospechoso. El Cuerpo Adhyaksa garantiza que las acciones legales contra Riza no cesarán sólo porque no haya sido capturado.

Además, se han llevado a cabo esfuerzos de seguimiento en todos los países. No sólo persiguiendo su figura, la Oficina del Fiscal General ahora también está buscando todos los activos de Riza Chalid que se sospecha que provienen del producto de la corrupción. Este esfuerzo se hizo para cubrir posibles pérdidas estatales que se estiman en cientos de miles de millones de rupias.

«Esta Interpol de la OCN ha sido transmitida a Interpol Internacional en Lyon. Sólo tenemos que esperar en cuanto al MRC. Estamos esperando los resultados, pero lo que está claro es que no sólo estamos centrados en perseguir al sospechoso. También estamos examinando los activos en cuestión para recuperar las pérdidas del país», afirmó.

El propio Riza Chalid fue nombrado sospechoso en el caso de corrupción en la gestión petrolera de Pertamina para el período 2018-2023. Sin embargo, nunca se presentó a los exámenes, a pesar de haber sido citado cuatro veces, incluso después de convertirse oficialmente en sospechoso.

Se sospecha que ha llevado a cabo importantes intervenciones en la gobernanza petrolera, incluidos planes para arrendar la terminal de combustible en Merak. Ahora, la Fiscalía General confirma que seguirá persiguiendo todos los activos y personas afiliadas a Riza.

El interesado también fue acusado oficialmente del delito de blanqueo de capitales (TPPU). El estatus de sospechoso del TPPU está en vigor desde el 25 de julio de 2025. Ahora también figura en la Lista de Personas Buscadas (DPO). La carta de determinación del DPO contra Riza Chalid se emitió el 19 de agosto de 2025.