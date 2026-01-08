La respuesta de Verrell Bramasta tras ser insultado por Pandji Pragiwaksono en el Stand Up Comedy «Mens Rea»

VIVA – Recientemente, el mundo del entretenimiento y la política de Indonesia ha estado ocupado discutiendo el último material de comedia. Pandji Pragiwaksono titulado Mens Rea. Esta actuación cosechó pros y contras porque se consideró lo suficientemente valiente como para criticar abiertamente las condiciones políticas del país, incluso mencionando directamente los nombres de figuras públicas. Una de las figuras que estuvo involucrada en este material fue Verrrell Bramasta.

Pandji Pragiwaksono es conocido como un cómico que a menudo toca temas delicados, incluida la política y las políticas públicas. En Mens Rea, Pandji destacó el papel de los miembros legislativos y la importancia de la calidad de los representantes populares elegidos por la comunidad. En medio de estas críticas, se mencionó como ejemplo el nombre de Verrell Bramasta, lo que inmediatamente desató una amplia discusión en las redes sociales. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Verrrell Bramasta Foto : Instagram Verrell Bramasta

«Bueno, ahora sabemos cuáles son los deberes de la Cámara de Representantes, Cámara de Representantes, Cámara de Representantes, DPD. Esto significa que si elegimos la Cámara de Representantes, no nos quedemos en blanco. Busque a alguien que entienda el presupuesto, que entienda la ley, que entienda el gobierno. Si así es como elegimos, no hay forma de que Verrel Bramasta se convierta en miembro de la Cámara de Representantes», dijo Pandji, citado en una transmisión en las redes sociales el jueves 8 de enero de 2026.

«Según mi creencia, él no entiende las leyes, el presupuesto. No lo entiende ahora, tal vez lo entendió en ese momento, así que era guapo», añadió.

Esta sátira inmediatamente se volvió viral y provocó reacciones encontradas entre los internautas. Algunos consideran que las críticas de Pandji son una forma de libertad de expresión, mientras que otros consideran que mencionar directamente su nombre tiene el potencial de desencadenar nuevas polémicas.

Curiosamente, Verrell Bramasta respondió a este sarcasmo con una actitud relativamente tranquila. Eligió entregar un mensaje breve que enfatizara centrarse en el desempeño y las contribuciones reales, no solo en la apariencia física.

“¡Cuando la apariencia es solo una ventaja pero el “trabajo real” es el foco!” subió Verrel Bramasta en su Instagram Story.

La declaración de Verrell también recibió respuestas positivas de algunos internautas que apreciaron su madurez al responder a las críticas. Por otro lado, la polémica del monólogo de Mens Rea sigue siendo un tema candente porque abre un debate más amplio.