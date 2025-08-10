La respuesta de Umi Tatu, examinada por la policía sobre el supuesto fraude de viajes de Umrah

Yakarta, Viva – Tatuaje umi o Tatu Mulyana, madre del fallecido Ustaz Jefri al Buchori así como en las leyes Umi PipikSegún un examen en la Policía del Metro del Sur de Yakarta, el viernes por la tarde, 8 de agosto de 2025.

Su llegada había atraído la atención del equipo de medios. Sin embargo, Umi Tatu eligió el silencio e inmediatamente ingresó a la sala de investigación. Cuando se le preguntó, solo respondió brevemente. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«Hola, umi, ¿sano?» Preguntaron reporteros.

«Mira, normal», respondió Umi.

Cuando se le preguntó si su llegada estaba relacionada con los problemas de Hajj y Umrah, estuvo de acuerdo.

«Sí», dijo.

Sin embargo, afirmó no saber el desarrollo del proceso legal.

«Oh, no sé, Umi también es nuevo», dijo.

Umi Tatu confirmó que este fue su primer examen.

«Sí», dijo.

Mencionó presente con Ustaz Fajar. Mientras tanto, Umi Pipik no lo acompañó.

«No, no tiene nada que ver con nada. Umi tampoco sabe esto», agregó.

Aunque se sometió a un examen, UMI se aseguró de que su condición fuera saludable.

«Saludable. Acabo de terminar conferencias en la escuela, en el área de West Yakarta», dijo.

El jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía del Metro del Sur de Yakarta, Kompol Murodih, confirmó que el examen estaba relacionado con el supuesto informe de fraude que involucró a una agencia de viajes Hajj y Umrah supuestamente bajo la propiedad de Umi Tatu.

«Engaño oscuro relacionado con Umrah», dijo Kompol Murodih.

Afirmó que por ahora Umi Tatu sigue siendo testigo.

«Estatus como testigo», dijo.

La policía se asegura de que el proceso legal continúe reuniendo pruebas y verificar la verdad de los informes que se han ingresado.