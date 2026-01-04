La respuesta de tres palabras de Udoka genera preocupación después de la lesión de Şengün

Cohetes de Houston El entrenador Ime Udoka ofreció poca claridad sobre el estatus del pívot All-Star. Alperen Şengün después de que el jugador de 23 años saliera temprano de la derrota del sábado por la noche por 110-104 ante el Mavericks de Dallas con una lesión en el tobillo derecho.

“No, todavía no” Udoka dijo a los periodistas después del partido cuando se le preguntó si tenía alguna actualización sobre la lesión de Şengün.

Esas tres palabras resumieron el momento: la incertidumbre se suma a una temporada que ha girado cada vez más en torno a la salud y la disponibilidad del jugador más importante de Houston.

Şengün abandonó poco más de un minuto del primer cuarto con un esguince lateral en el tobillo derecho y estuvo descartado para el resto del partido antes del descanso.

Cómo ocurrió la lesión de Alperen Şengün

Şengün se lesionó mientras agarraba un rebote en el tráfico, aterrizó torpemente y pareció torcerse el tobillo después de caer sobre el pie del centro de los Mavericks. Daniel Gafford. Inmediatamente cayó, agarrándose el tobillo derecho.

Houston pidió un tiempo muerto cuando restaban 10:56 del primer cuarto para que lo pudieran ayudar a ir al vestuario para su evaluación. No regresó.

Con Steven Adams fuera de juego por segundo juego consecutivo debido a un esguince en el tobillo derecho, Houston de repente se quedó con Clint Capela como su única presencia interior verdadera.

Capela entró al juego en lugar de Şengün faltando 10:56 en el primer cuarto.

Lo que significa la lesión de Şengün para los Rockets

Şengün, convocado por primera vez al Juego de Estrellas la temporada pasada y seleccionado para el Juego de Estrellas en 2025, llegó el sábado promediando los máximos de su carrera en todos los ámbitos: 21,8 puntos, 9,0 rebotes, 6,5 asistencias, 1,5 robos y 1,0 tapones.

Su impacto se refleja claramente en los resultados de Houston.

Los Rockets tienen marca de 18-10 con Şengün en la alineación y 3-1 sin él, pero este último número enmascara los cambios estilísticos y estructurales necesarios cuando está ausente.

Es el máximo anotador de Houston, el mejor pase grande y el punto focal de su ofensiva de media cancha: el tejido conectivo entre una plantilla joven y atlética y una identidad ofensiva funcional.

También ganó una medalla de plata con Turquía en el EuroBasket 2025, destacando su creciente estatura internacional.

La ofensiva de los Rockets se estanca cuando termina la racha

Houston vio romperse su racha de cuatro victorias consecutivas y tuvo problemas ofensivos durante toda la noche, lanzando sólo un 38,7% desde el campo, la segunda peor marca del equipo en la temporada.

Si bien los Rockets dominaron el cristal ofensivo (ganando 17-2 en rebotes ofensivos y 15-0 en puntos de segunda oportunidad), su ejecución en media cancha nuevamente se quedó rezagada.

La ausencia durante toda la temporada de Fred Van Vleet ha magnificado esos problemas, dejados de lado antes de la noche inaugural, dejando a Houston sin un verdadero organizador perimetral.

Sin VanVleet y ahora potencialmente sin Şengün, la ofensiva de Houston se vuelve mucho más dependiente del aislamiento y la transición.

Dallas aprovecha la delgada zona de ataque de Houston

Los Mavericks se aprovecharon.

Antonio Davis dominó el interior con 26 puntos, 12 rebotes, tres asistencias y cinco bloqueos, explotando repetidamente la limitada profundidad interior de Houston.

cristian maxEl cuarto mejor tirador de tres puntos de la liga por porcentaje, añadió 24 puntos con 4 de 6 tiros desde lo profundo, estirando la defensa de Houston y abriendo carriles de conducción.

Dallas cerró el juego con una ejecución más firme y una calidad de tiro superior.

Un tramo difícil por delante

El momento de la lesión de Şengün es particularmente desafiante.

Los Rockets jugarán tres de sus próximos cuatro partidos como visitantes, un tramo que pondrá a prueba su profundidad, resistencia y adaptabilidad ofensiva, especialmente si Şengün no está disponible.

Houston se mantiene cerca de la cima de la clasificación de la Conferencia Oeste, pero su margen de error es reducido sin su punto de apoyo ofensivo.