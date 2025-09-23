La respuesta de Tiko Aryawardhana cuando BCL y su hijo celebran el cumpleaños de Ashraf Sinclair

VIVA – El mundo del entretenimiento indonesio fue nuevamente tocado por los momentos emocionales compartidos por cantantes y actrices Bunga Citra Lestarimejor conocido como escenario BCL.

Recientemente, BCL visitó la tumba de su difunto esposo, actor Ashraf Sinclairpara conmemorar su 40 cumpleaños. Esta visita no es solo un ritual personal, sino también un símbolo de la determinación del amor y los recuerdos que se mantienen, a pesar de que el tiempo continúa pasando.

En una carga en las redes sociales que ahora es viral, se ve a BCL llegando al funeral con su hijo, Noah Sinclair, así como una serie de parientes cercanos. Las fotos tomadas mostraron BCL y Noah se sentaron cerca de la lápida Ashraf, que estaba decorada con coloridos arreglos florales frescos.

La atmósfera de calma pero llena de significado representa lazos familiares irremplazables. Este momento parecía ser un recordatorio de que a pesar de que Ashraf se había ido, su presencia todavía se sintió a través de oraciones e historias que se compartían.

A través de la leyenda del corazón, BCL entregó un mensaje amoroso al difunto.

«Forever 40 Feliz cumpleaños en el cielo. Enviamos nuestro amor y oraciones con cada rayo de luz que te llega … Tu calidez todavía está a nuestro alrededor, en cada pensamiento y memoria. Ten una hermosa celebración allí … al-fatihah», Tulis Bcl di Instagram, Dikutip Selasa 23 de septiembre de 2025.

Las palabras no solo son saludos de felicitación, sino también expresiones de anhelo que son profundos, como si el sol se convierta en un intermediario para las oraciones del mundo mortal al reino eterno.

Lo que hace que este momento sea más especial es una respuesta de Tiko arywardhanaEl esposo de BCL en este momento. Como un hombre que se casó con BCL el 2 de diciembre de 2023, Tiko mostró una actitud inclusiva y de empatía al comentar sobre la carga. Su apoyo simple pero sincero se convirtió inmediatamente en la atención de los internautas.

«Al Fatihah … Feliz cumpleaños», escribió Tiko en la columna de comentarios.

Esta respuesta inmediatamente provocó una ola de elogios de los seguidores, quienes elogiaron a Tiko como una pareja sabia y respetó el pasado de su esposa.

Para obtener información, Ashraf Sinclair murió repentinamente el 18 de febrero de 2020 debido a un ataque cardíaco a la edad de 40 años. Su partida dejó una herida profunda para BCL y Noah, que solo tenían 10 años.

Casi tres años después, BCL decidió abrir una nueva hoja de casada con Tiko en Bali. El matrimonio se llevó a cabo íntimamente, solo al que asistieron familiares y amigos más cercanos, lo que refleja el compromiso de BCL de mantener la privacidad en el medio del centro de atención pública.