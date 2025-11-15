La respuesta de Rubén Onsu a los cobradores de deudas que le cobraban cuotas del coche a Sarwendah

Jacarta – Asistencia cobrador de deudas en residencia Sarwendah a principios de noviembre de 2025 atrajo la atención del público. Se cree que el incidente está relacionado con los atrasos en las cuotas de un coche de lujo vinculado a su exmarido, Rubén Onsu.

Aunque Sarwendah se ha separado oficialmente del presentador, los problemas administrativos y la propiedad del vehículo aún rondan su vida personal. ¡Vamos, desplázate más!

Los abogados de Sarwendah, Chris Sam Siwu y Abraham Simon, finalmente hablaron para aclarar el asunto y asegurar que su cliente no tenía ninguna conexión directa con el vehículo en cuestión.

Según su explicación, el incidente comenzó cuando más de dos cobradores de deudas llegaron a la casa de Sarwendah el 7 de noviembre de 2025.

«Es cierto, el 7 de noviembre de 2025 a las 17:00 horas nuestro cliente recibió más de dos cobradores de deudas que buscaban un vehículo Land Rover o Range Rover debido a atrasos en las cuotas de la deuda. Nuestro cliente ciertamente se sorprendió, especialmente porque había niños y luego nuestro cliente nos informó», explicó Abraham Simon, citado por YouTube Reyben Entertainment, el sábado 15 de noviembre de 2025.

Abraham destacó que los atrasos están relacionados con las iniciales RSO, es decir, Rubén Samuel Onsu.

«Es cierto que hay atrasos de las iniciales RSO para el coche. Para más detalles, por favor pregunte directamente a RSO», dijo.

Sarwendah inmediatamente intentó ponerse en contacto con su exmarido para solucionar el problema. Sin embargo, Rubén Onsu parecía reacio a abordar el problema directamente. De hecho, Rubén Onsu entregó este caso al abogado.

«Sarwendah ha intentado comunicarse con la RSO, pero la RSO ha dicho ‘contacte a mi abogado’. Así que Sarwendah se puso en contacto con nosotros como abogado y se lo transmitimos a Bang Minola», dijo Chris.

De los resultados de la comunicación con el abogado Rubén Onsu se supo que el auto se encontraba en el taller de reparación.

«Según Bang Minola, el coche está en el taller de reparación. No sé si Bang Minola lo ha coordinado, pero lo que se transmitió en la reunión fue así», explicó.

Chris Siwu añadió que esta situación tenía el potencial de dar lugar a calumnias que dañarían el buen nombre de Sarwendah. Por lo que inmediatamente se puso en contacto con el abogado de Rubén Onsu para pedirle una aclaración.