La respuesta de Rizky Ridho después de conocer a Affan Kurniawan fue asesinada por Brimob

VIVA – Capitán Perseguidor Jacarta, Rizky ridhoEn el centro de atención contra Dewa United. El joven defensor de 23 años apareció con una cinta negra en su brazo izquierdo cuando Persija ganó 3-1 en la cuarta semana de la Super League 1 2025/26 en el Banten International Stadium, Serang, viernes 29 de agosto de 2025.

Las cintas negras suelen ser un símbolo de dolor. Y eso es lo que se siente Ridho. El entrenador de Persija, Mauricio Souza, reveló que el capitán de Kemayoran Tigers estaba de luto por la situación que ocurrió en el país.

«Está muy triste por lo que sucedió en Indonesia», dijo Souza a los periodistas después del partido.

Más tarde, Indonesia fue sacudida por manifestaciones masivas. La acción masiva estalló en varias áreas, especialmente en Yakarta, después del trágico incidente de un taxista de motocicleta en línea murió por ser aplastado por vehículos tácticos Brote.

La manifestación también protestó el aumento en la asignación de DPR que se consideró no comparable al rendimiento.

El propio Ridho había expresado su ansiedad a través de una cuenta de Instagram. Subió un mensaje que decía «Rip Indonesia’s Democracy». Esa actitud se mostró en el campo con una cinta negra.

No solo Ridho, varios otros jugadores de Persija también hicieron un sonido. Nombres como Hansamu Yama, Andritany Ardhiyasa, Río Fahmi, a Arlyansyah Abdulmanan también se hicieron eco de lo mismo.