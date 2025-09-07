La respuesta de Rieke Diah Pitaloka sobre el salario mensual y las asignaciones recibidas por los miembros del Parlamento indonesio

VIVA – Miembro de DPR Rimatic IX, Rieke Diah Pitaloka Relaciamente relacionado con los salarios y beneficios recibidos por los miembros del Parlamento Indonesio cada mes. Esto fue revelado por una mujer conocida como Oneng cuando se tampa en el podcast de Denny Sumargo hace algún tiempo.

Inicialmente, Denny Sumargo había preguntado a los miembros del DPR a la facción PDIP sobre los detalles del salario y los beneficios que se obtuvieron cada mes. Esto sigue con una polémica en la comunidad relacionada con la asignación oficial de la Cámara para los miembros de la junta que alcanzaron los 50 millones de RP al mes.

«¿Los miembros de la Cámara de Representantes pueden simplemente?» Preguntó Denny Sumargo, citado de su podcast, el domingo 7 de septiembre de 2025.

«Salario», respondió Rieke Diah Pitaloka.

Cuando se le preguntó más, la cantidad de salario básico del mes recibido por miembros del Parlamento indonesio era reacio a detallar más. Solo le pidió a Denny Sumargo que encontrara información sobre el motor de búsqueda de alias Google. Porque se han publicado muchos datos sobre el salario mensual de los miembros del Consejo de Google.

«4, eso es todo», preguntó Denny Sumargo.

«Está viviendo en Google», dijo Rieke Diah Pitaloka.

Además del salario básico, Rieke Diah Pitaloka también reveló sobre la cantidad recibida por los miembros del Parlamento Indonesio. Una de las asignaciones incluyó subsidios de residencia oficiales de Rp 50 millones por mes, que ahora es una polémica en la comunidad.

«Salario, la asignación de la casa más concurrida es la asignación doméstica más grande de Rp 50 millones por mes», dijo Rieke Diah Pitaloka.

Sin embargo, cuando se le preguntó cuánto el salario total y los beneficios recibidos por los miembros del parlamento indonesio cada mes, Rieke realmente afirmó no saber en detalle. Según él, durante los cuatro períodos de ser miembro del consejo, solo vio todo recibido como algo pariente.

«No sé, soy cuatro períodos, así que creo que es relativo. Para mí, solo devuelva el viejo salario y los beneficios. Solo proporcional, lo siento, amigos del DPR», explicó.

Por otro lado, relacionado con la respuesta del gobierno que recientemente decidió evitar que la asignación de la casa de Rieke lo apoye. Se dice que esta es una forma de respuesta a las demandas de las personas que luego son cada vez más vocales criticando la cantidad de instalaciones del consejo.

«Si quieres eliminarlo, simplemente eliminarlo», dijo Rieke.