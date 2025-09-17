La respuesta de Pramono sobre la sátira de la inundación de Komeng en Yakarta es siempre la Java Occidental

JacartaVIVA – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono anung Responde a las quejas de los miembros del DPD Java OccidentalAlfiansyah Bustami Komeng que menciona a West Java a menudo se culpa en los casos inundación en Yakarta.

Dijo Pramono, las inundaciones en Yakarta ocurrieron debido a tres causas. El primero se debe a las inundaciones.

«Sí, en principio, mientras transmití repetidamente las inundaciones, hay tres fuentes. Una debido al envío de inundaciones desde arriba, es porque el bosque fue cortado y así sucesivamente sucedió y luego enviado a Yakarta», dijo Pramono, en Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025.



Miembro de DPD RI, Alfiansyah Bustami Alias ​​Komeng en el complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta

Entonces la segunda causa es la inundación causada por la propia Yakarta. Este es un ejemplo debido a los desechos que no se limpian para que obstruya las vías fluviales y cause inundaciones cuando llueve.

«Pero la segunda inundación es una inundación local experimentada por Yakarta porque la basura no está limpiada, etc.

Además, la tercera fuente de inundaciones en Yakarta se debe a la presencia de agua de marea que se eleva hacia el continente, lo que resulta en áreas estancadas.

Pero Pramono subrayó, en este momento si hubo una inundación en Yakarta, no duró mucho. Porque el gobierno provincial de DKI Jakarta ha alertado a cientos de bombas para acelerar el proceso de retroceso de agua de inundación.

«Y el último se debe al aumento del agua de las mareas. Pero nuestras tres o tres experiencias son relativamente relativamente relativamente en caso de una inundación en Yakarta no mucho. Porque tenemos más de seiscientos bombas que siempre esperamos si hay una inundación», dijo Pramono.

Anteriormente, un miembro del DPD de Java Occidental, Alfiansyah Bustami o conocido familiarmente Komeng reveló su queja sobre el problema de las inundaciones en Yakarta, a la que se culpó fue la región de Java Occidental.

Esto se transmitió durante la reunión del Comité de DPD II y el Ministerio de Forestación (Kemenhut) en el edificio DPD/DPR/MPR, Senayan, Yakarta, martes 16 de septiembre de 2025.

«Sí, de la propia Java Occidental, solo pidiendo la protección de los problemas de deforestación, la pérdida de bosques, tierras forestales como en Ciamis, los bosques habituales casi han desaparecido y los problemas a veces están en Yakarta, pero siempre nos culpan como inundaciones, dijo proveniente de Java Occidental», dijo Komeng.

«Debido a que Yakarta, como los bosques de madera y los largos bosques, se han ido, a pesar de que los animales han entrado en caminos de peaje como Kijang y Kijang son Kijang Innova. Por lo tanto, es bastante pesado Java Occidental», continuó.

