La respuesta de Prabowo después de que el equipo indonesio ganara 91 medallas de oro en los SEA Games 2025

VIVA – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, expresó su gran aprecio por los extraordinarios logros alcanzados por el equipo indonesio en Juegos del mar 2025 Tailandia. El contingente rojiblanco logró conquistar 91 medallas de oro, un logro que enorgullece en el evento deportivo del Sudeste Asiático.

El presidente Prabowo transmitió estas felicitaciones directamente en sus declaraciones en el evento masivo de contratación de 50.030 unidades de vivienda subsidiadas celebrado en el complejo de viviendas Pondok Banten Indah, Serang, Banten, el sábado (20/12). Al evento también asistió el Ministro de Juventud y Deportes de Indonesia, Erick Thohir, así como miembros del Gabinete Avanzado de Indonesia.

«¡Felicitaciones por las 91 medallas de oro obtenidas! Gracias por la dedicación y el arduo trabajo de nuestros atletas», dijo con entusiasmo el presidente Prabowo, que fue recibido con un cálido aplauso del público.

El Presidente también destacó su compromiso con los atletas que destacan, especialmente los ganadores de medallas de oro, mencionando una bonificación de 1.000 millones de IDR como forma de agradecimiento. «Las palabras del líder deben ser respetadas. Nuestros combatientes deben ser respetados y apreciados», continuó.

Indonesia logró finalizar la competición en Juegos del MAR 2025 con un récord de 91 medallas de oro, 112 de plata y 130 de bronce, colocando a nuestro país en el segundo lugar del medallero, sólo detrás del anfitrión Tailandia. Este logro trae aire fresco y abre una nueva página en la historia de la participación de Indonesia en los SEA Games, porque la última vez que Indonesia quedó en segundo lugar sin ser anfitrión fue en los SEA Games de 1995 en Chiang Mai, Tailandia.

Este éxito también puso fin a la tendencia negativa de Indonesia, que tenía dificultades para competir en el extranjero. Ahora, los atletas indonesios volverán a centrarse en prepararse para los Juegos Asiáticos de 2026, con aún mayor entusiasmo y esperanza.