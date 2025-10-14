La respuesta de Prabowo cuando Erick Thohir se disculpó después de que la selección nacional no pudo llegar al Mundial de 2026

VIVA – Presidente PSSI quien también se desempeña como Ministro de Juventud y Deportes (Ministro de Juventud y Deportes), Erick Thohirtransmitió una disculpa directa al presidente Prabowo Subianto tras el fracaso de la selección de Indonesia para llegar a la ronda final Copa del Mundo 2026.

Lea también: El periodista Erick Thohir se disculpa con Prabowo por no haber podido llevar a la selección nacional al Mundial



Este momento ocurrió en una reunión limitada en la Base de la Fuerza Aérea de Indonesia Halim Perdanakusuma, Yakarta, el martes 14 de octubre de 2025, poco después de que el presidente Prabowo llegara de una visita de trabajo a Egipto. Erick saludó la llegada del Presidente y también informó sobre las condiciones actuales del fútbol nacional.

«El Ministro de Juventud y Deportes informó al Presidente y al mismo tiempo pidió disculpas porque la selección nacional de Indonesia no había logrado clasificarse para el Mundial de 2026», dijo el ministro de Estado y secretario de Estado, Prasetyo Hadi, en Halim Perdanakusuma.

Lea también: Los medios chinos apoyan a la selección nacional de Indonesia debido al acoso de los árbitros, Tailandia llama a Jay Idzes Cs rey de la ASEAN



Según Prasetyo, el presidente Prabowo recibió con decepción el informe de Erick, pero aún así animó a todas las partes involucradas.

Se dice que Prabowo comprende las luchas de los jugadores y entrenadores y les recordó la importancia de ponerse de pie de inmediato para afrontar los dos próximos grandes eventos.

Lea también: Al no poder llegar al Mundial, la selección de Indonesia de repente recibió buenas noticias de la FIFA



«El señor Presidente dijo que todas las partes no deben perderse en la decepción. Intentémoslo de nuevo. Todavía nos esperan dos eventos importantes: la Copa Asiática de 2027 y los Juegos Olímpicos de 2028», dijo Prasetyo, imitando el mensaje del Presidente.

El presidente Prabowo también destacó la importancia de la coherencia a largo plazo en el entrenamiento del fútbol nacional. Espera que el fracaso de esta vez impulse una evaluación global en todos los frentes, desde la gestión, el desarrollo juvenil hasta el sistema de competición.

Manteniendo el entusiasmo, el gobierno y el PSSI están comprometidos a fortalecer los programas de desarrollo de jugadores jóvenes, mejorar la calidad de los entrenadores y mejorar el sistema de competición nacional para un futuro mejor para el fútbol indonesio.

Mientras tanto, el presidente de la Agencia de Selecciones Nacionales (BTN) y miembro del Comité Ejecutivo del PSSI (Exco), Sumardji, destacó la necesidad de una evaluación importante tras el fracaso del equipo de Garuda en las eliminatorias para el Mundial 2026 en la zona Asia.

Inmediatamente preparará un informe oficial para el presidente del PSSI, Erick Thohir, el vicepresidente Zainudin Amali y Ratu Tisha Destria.

«Esta vez pido a los amigos de Exco PSSI que tengan el coraje de adoptar una postura firme», dijo Sumardji en el aeropuerto Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, el lunes.