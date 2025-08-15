La respuesta de Polri sobre Pramono pidió una máquina de la estación de alimentos no confiscada

Yakarta, Viva – Aunque el caso fue arrastrado arroz Oplosan que arrastró a seis personas para convertirse en sospechosos, PT Estación de comida tjipinang A Jaya todavía se le permitía producir arroz. De hecho, la máquina de procesamiento incautada por la policía como evidencia aún puede funcionar.

El jefe de la Fuerza de Tarea de Alimentos de la Policía Nacional, el general de brigada Helfi Assegaf, enfatizó que la confiscación de la máquina era de hecho un procedimiento imprescindible. Pero eso no significa que la compañía deje de producir de inmediato.

«Sí, la evidencia fue confiscada, pero puede estar produciendo ningún problema, no prohibimos», dijo, el viernes 15 de agosto de 2025.

Director de delitos económicos especiales de investigación criminal de la policía General Helfi Assegaf Foto : Antara/Nadia Putri Rahmani

Helfi agregó, a pesar de que el motor no fue devuelto durante el proceso legal, su uso todavía estaba permitido para que el suministro de arroz en el mercado no fuera perturbado.

No solo la estación de alimentos, esta política también se aplica al PT Padi Indonesia Maju, una subsidiaria gigante del grupo Wilmar, que se atrapa en el caso. Todavía pueden producir arroz premium, pero bajo la estricta supervisión de la Fuerza de Tarea de Alimentos de la Policía Nacional.

«Muy bien, todo lo que Wilmar puede», dijo.

Se sabe que el gobernador de DKI Yakarta Pramono anung Había pedido a la policía que devolviera el equipo de procesamiento de arroz de la estación de alimentos. Le preocupaba que el stock de arroz de Yakarta fuera interrumpido si el motor fuera confiscado.

«Cualquiera que sea la estación de comida es un proveedor de arroz de Yakarta. Ayer pedimos que las herramientas no fueran evidencia que no se permitiera ser operada», dijo Pramono.

Los casos de arroz mixtos llamaron a seis sospechosos, tres de ellos eran funcionarios de la estación de comida, a saber, empleados de Givarso (KG), Ronny Lisapaly (RL) y RP. Se sospecha que venden arroz premium, no de acuerdo con los estándares con varias marcas conocidas.

Otros tres sospechosos de PT Padi Indonesia Maju: S, AI y DO, que comercializan marcas como Fortune, Sania, SIIP y Sovia. Aunque la amenaza de una sentencia máxima de 20 años de prisión y una multa de Rp10 mil millones, los seis sospechosos no fueron detenidos porque se consideraron cooperativos.