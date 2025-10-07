La respuesta de Luhut: el Ministro de Finanzas Purbaya continúa recortando el presupuesto de MBG si no se absorbe en octubre

Jacarta – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa confirmó que todavía cortaría presupuesto Programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG) si no se absorbe antes de finales de octubre de 2025.

Así lo transmitió Purbaya en respuesta a una declaración del presidente del Consejo Económico Nacional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan quien le pidió que no se retirara el presupuesto de MBG.

«Todavía evaluaré, evaluaré hasta finales de octubre. Si me entero a finales de octubre, entonces hasta diciembre no se utilizarán varios billones, así que tomaré el dinero», dijo Purbaya cuando se reunió en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, el martes 7 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa.

Dijo que más adelante, si se retira el presupuesto para MBG, se desviará a otros programas que se consideran más preparados para absorber.

“Si se usa, sí, se toma.

Anteriormente, Luhut reveló que la absorción del presupuesto del programa MBG administrado por la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) había mostrado resultados positivos.

En estas condiciones, también cree que no es necesario desviar el presupuesto de MBG a otros programas.

Luhut hizo esta declaración después de una reunión con el jefe de BGN Dadan Hindayana para discutir la implementación del programa MBG.

«Anteriormente también confirmamos que la absorción del presupuesto ahora parece mucho mejor, por lo que el Ministro de Finanzas no necesita tomar más adelante un presupuesto que no ha sido absorbido», dijo Luhut.

Durante la reunión, Luhut recordó la importancia de maximizar la absorción presupuestaria.

Dijo que la circulación de fondos del programa MBG podría tener un impacto positivo en la economía de la comunidad. (Hormiga)