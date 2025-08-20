La respuesta de los internautas sobre Nafa Urbach respalda el salario del DPR Rp50 millones: ese triste

VIVA – El nombre del artista y el político Nafa Urbach Volver a una cálida conversación entre los ciudadanos. Esto fue activado por su declaración que respaldaba el aumento de los salarios de los miembros. RPD RI ascendió a RP50 millones.

En un video viral en Instagram, NAFA dio una explicación de las razones detrás de la política, que según él estaba relacionada con la revocación de las instalaciones de vivienda oficiales para Miembro de DPR.

Nafa Urbach enfatizó que el aumento salarial era necesario para ayudar a los miembros de DPR desde fuera de Yakarta a encontrar un lugar para vivir.

«El consejo no puede obtener una oficina de la Cámara, porque hay muchos miembros de la junta de fuera de la ciudad», dijo Nafa Urbach, citando videos de Instagram @Rumpi_Gosip, miércoles, agosto de 2025.

Agregó que muchos miembros del DPR se vieron obligados a alquilar o alquilar una residencia alrededor del área de Senayan para facilitar el acceso a la oficina del DPR.

«Por lo tanto, hay muchos miembros del consejo que se contraen cerca de Senayan, para que sea más fácil para ellos ir al DPR, a la oficina», continuó la ex esposa del actor Zack Lee.

Para fortalecer su argumento, Nafa compartió su experiencia personal en enfrentar atascos de tráfico en Yakarta. Aunque vivía en Bintaro, South Tangerang, que está relativamente cerca del centro de la ciudad, se quejó de las condiciones de tráfico que, según él, era muy severa.

«Acabo de vivir en Bintaro, el atasco de tráfico era extraordinario», dijo en un tono quejarse.

Según él, esta situación es una de las razones por las cuales los beneficios adicionales para los miembros del DPR se consideran razonables.

Sin embargo, la declaración de Nafa en realidad desencadenó una fuerte reacción de los ciudadanos. Muchos consideran que sus argumentos son menos sensibles a la realidad que enfrenta el público en general, especialmente los trabajadores que luchan por penetrar los atascos de tráfico de las ciudades de apoyo como Bogor, Bekasi o DePok sin instalaciones similares.

La crítica picante fluye en las redes sociales, y algunos ciudadanos dicen que las quejas de NAFA son irrelevantes en comparación con los desafíos que enfrentan los trabajadores comunes.

«La gente de Bogor trabaja en Yakarta, antes del amanecer ya Otw. DeSek2an en KRL. Pero no obtienen la asignación oficial del hogar», comentó los internautas.

«Es tan triste ser miembro del DPR», dijo otro.

«Es muy triste y lamento ser miembro de la DPR, estaba llorando Thermisek Misek, tomé el vaso para que me pusiera más lamentable por ser la gente», dijo otro.

Controversia Esto se suma a la larga lista de conversaciones públicas con respecto a los derechos y beneficios de los miembros del DPR. Mientras que NAFA trató de dar una perspectiva desde la perspectiva de los miembros del DPR, la respuesta de los ciudadanos mostró la existencia de una brecha en la percepción entre los representantes de las personas y la comunidad.