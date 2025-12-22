La respuesta de KPK a la determinación de los sospechosos en el caso de corrupción de las cuotas del Hajj antes del nuevo año

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) responde a posibles asignaciones sospechar casos de presunta corrupción en la determinación de cuotas y la organización de la peregrinación Hajj en el Ministerio de Religión en 2023-2024, es decir, antes de que finalice 2025 o cambie a 2026.

«Esperemos que para las investigaciones del caso soñar no viene «Nombraremos inmediatamente al sospechoso», dijo el vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto, en la conferencia de prensa de fin de año de KPK 2025, en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, Yakarta, el lunes.

Mientras tanto, Fitroh dijo que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) todavía se está comunicando intensamente con los auditores de la Agencia de Auditoría Financiera de Indonesia (BPK).

«¿Por qué? Porque sospecharemos de los artículos 2 y 3, que exigen un cálculo de las pérdidas estatales», explicó.

Por lo tanto, dijo que el manejo del caso de las cuotas del Hajj avanza de manera lenta pero segura.

«Así que hay que ser un poco lento, pero hay que estar seguro. No sea rápido, entonces será demasiado tarde. Esto también afecta a los derechos humanos», dijo.

Anteriormente, el 9 de agosto de 2025, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) anunció que había comenzado a investigar el presunto caso de corrupción de las cuotas del Hajj y dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Financiera de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas estatales.

El 11 de agosto de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción anunció el cálculo inicial de las pérdidas estatales en este caso, que superaban el billón de IDR, e impidió a tres personas viajar al extranjero.

Los que fueron impedidos fueron el ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex como ex miembro del personal especial durante la era del Ministro de Religión Yaqut Cholil, y Fuad Hasan Masyhur como propietario de la oficina organizadora de Hajj Maktour.

El 18 de septiembre de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) sospechó que en el caso estaban involucradas hasta 13 asociaciones y 400 agencias de viajes Hajj.

Además de ser manejado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción, el Comité Especial de Investigación del Hajj de la RPD de RI también declaró anteriormente que había encontrado una serie de irregularidades en la implementación de la peregrinación al Hajj de 2024.

El punto principal destacado por el comité especial fue la distribución de cuotas 50 a 50 de la asignación de 20.000 cuotas adicionales otorgadas por el Gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión distribuyó una cuota adicional de 10.000 para el Hajj regular y 10.000 para el Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la Ley Número 8 de 2019 sobre la Implementación de la Peregrinación del Hajj y la Umrah, que regula la cuota especial del Hajj en ocho por ciento, mientras que la cuota regular del Hajj es del 92 por ciento. (Hormiga)