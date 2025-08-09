La respuesta de Kodam Udayana sobre el padre de Prada Lucky que explotó la ira

Denpasar, Viva – Comando regional militar (Kodam) IX/Udayana dijo que la ira del sargento mayor Kristian Namo, padre de Prada Lucky Chepril Saputra Namo, es algo natural debido a perder al bebé.

«Si el padre de la víctima está enojado es natural porque es un padre. También entendemos eso. Cualquiera será así», dijo el Diputado Jefe de Información IX/Udayana Teniente Coronel Infantería Amir Syarifudin en Denpasar, Bali, sábado 9 de agosto de 2025.



Waka Pendam IX/Udayana Teniente Coronel Infantería Amir Syarifudin

El sargento mayor (serma) Kristian Namo es un soldado TNI Activo, sirviendo en el Comando del Distrito Militar (Kodim) 1627/Rote Ndao, East Nusa Tenggara.

Serma Kristian estaba enojado y condenó fuertemente la presunta violencia comprometida con su hijo, un soldado del ejército hasta la muerte.

Los supuestos casos de violencia y persecución ocurrieron en el Batallón Territorial del desarrollo de 834/Wakangan Mere, Nagekeo Regency, East Nusa Tenggara, donde Prada Lucky sirvió.

Serma Kristian no pudo soportar las emociones cuando recogió el cuerpo de su hijo en el Hospital Aeramo, Nagekeo, NTT, el miércoles 6 de agosto de 2025.

Sin embargo, dijo Amir, su partido se había comunicado con Serma Kristian para presentar el proceso legal del caso al equipo que había formado el Udayana Kodam.

«Nos hemos comunicado y nos entregó como una institución militar, y él también es el ejército. Él conoce el procedimiento», dijo.

Anteriormente, se informó que dos del soldado (Prada) Lucky Chepril Saputra Namo murieron el miércoles 6 de agosto de 2025 a las 10:30 Wita después de recibir cuidados intensivos durante cuatro días en el Hospital General de Aeramo, Nagekeo, NTT, supuestamente debido a su perseguución senior.

Prada Lucky solo había sido miembro del TNI durante dos meses después de unirse oficialmente al ejército en mayo de 2025.

Después de completar su educación en Buleleng, Bali, Prada Lucky fue colocado en el Batallón Territorial para la construcción de 834 Wakanga Mere, Nagekeo Regency, East Nusa Tenggara. (Hormiga)