La respuesta de Kluivert después de Thom Haye y Eliano se unen a Persib

VIVA – Entrenador Equipo nacional Indonesia, Patrick KluivertAbrir votos con respecto al movimiento de dos descendientes, Thom Haye Y Eliano Reijndersel Perseguidor Bandung.

Kluivert evaluó que la medida no solo benefició al club, sino que también podría tener un impacto positivo en el equipo nacional indonesio. Él dijo que la presencia de Haye y Eliano en la competencia de la Super League facilitaría su llamado al equipo nacional.

Además, los dos jugadores se habían sentado más a menudo en el banco mientras seguían trabajando en los Países Bajos.

«Esto es bueno para nuestro equipo, porque ya están en Indonesia si se les llama. Lo más importante es que pueden jugar regularmente», dijo Kluivert.

El entrenador holandés también es optimista de que ambos obtendrán más minutos para jugar con Persib. «En el club anterior no actuaron mucho, pero creo que en Bandung tendrán una mayor oportunidad», dijo.

Kluivert enfatizó que cada vez más jugadores indonesios se desempeñaban regularmente a nivel de club, la calidad del equipo nacional también aumentará.

El propio Thom Haye es conocido como la moto del centro del campo del equipo nacional indonesio, mientras que Eliano Reijnders puede jugar flexible en el lado derecho, tanto como defensor como mediocampista.

Ambos se anunciaron oficialmente Persib como un nuevo reclutamiento a fines de agosto y a principios de septiembre de 2025, o coincidieron con el período final del mercado de transferencias para el comienzo de la temporada 2025/2026.